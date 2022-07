El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que li agradaria que es reunís la taula de diàleg al juliol i ha demanat a Junts que hi participi. "Un dels grans actius d'aquest govern de coalició progressista és que es pugui garantir la cohesió i la convivència a Catalunya i al conjunt de l'Estat amb diàleg i amb l'agenda del retrobament", ha afegit en una entrevista que publica aquest diumenge 'El País'. També ha assenyalat que avui a Catalunya no hi ha la situació que hi havia el 2017 i el 2019. I ho ha atribuït, en part, al govern espanyol. D'altra banda, el president espanyol ha mostrat respecte davant la justícia però ha augurat que el Tribunal Suprem no revocarà els indults als presos de l'1-O.

Sánchez ha defensat que el seu executiu va complir amb la llei en concedir els indults i va reivindicar un dret que està a la Constitució i "a tots els sistemes democràtics del món". D'altra banda, no ha volgut pronunciar-se sobre si la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hauria de dimitir tenint en compte que està a un pas de judici per presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "És una decisió que ha de prendre Junts i la política catalana. Des de la meva posició com a secretari general del PSOE, amb el codi ètic que tenim al nostre partit les coses són rotundes", ha afegit.