La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que no plegarà després que el TSJC l'hagi deixat a un pas de judici per presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "És precisament pensant en la dignitat del Parlament que considero que no he de dimitir", ha respost davant les diverses peticions de dimissió de partits de l'oposició i després que ERC l'hagi instat a preservar la dignitat de la cambra catalana. "No tinc intenció de fer un pas al costat com m'exigeixen els que em volen apartar de la vida política", ha afegit en una compareixença davant dels mitjans de comunicació. "Soc innocent, ho reitero una vegada més", ha conclòs per després dir que no es pensa rendir.

Borràs ha fet aquest dimarts una compareixença pública per explicar les raons per les quals no pensa dimitir en un context en què, segons ha dit, la causa judicial que l'afecta arriba a la "fase final". Una vegada més la presidenta del Parlament ha assegurat que no ha comès cap delicte i s'ha mostrat "orgullosa" de la seva feina al capdavant de la ILC.

La presidenta de la cambra ha fet referència al fet que hi hagi partits que al·leguen que s'ha de preservar el prestigi de la institució encara que això impliqui "subvertir" la presumpció d'innocència, i ha retret que aquest argument "omet la repressió". I és que, segons ha dit, el seu cas no hauria arribat tan lluny judicialment si no fos per qui és i el projecte polític que representa.

Borràs també ha defensat que parlar de "persecució política" en el seu cas judicial "no és cap excusa" i ha afirmat que aquesta reflexió "no l'haurien de defugir els qui l'acusen de victimisme".

"Mai he pretès que ningú m'absolgui per ser independentista. El que censuro és que es vulgui aprofitar l'autoritària justícia espanyola com a excusa per apartar-me. Denuncio que se'm vulgui condemnar abans de ser jutjada", ha dit.

En aquest sentit, ha assegurat que està decidida a exercir la seva defensa "amb tot el convenciment que no ha fet res punible penalment" i ha afegit que no es pensa rendir tot i que té la sensació que "difícilment" el seu cas acabarà bé.

La presidenta ha convidat els partits a "no contribuir a la degradació" alimentant el debat sobre ella. I s'ha dirigit directament als partits independentistes per demanar que denunciïn la "degradació democràtica que suposa el fet que la justícia actuï amb criteris polítics". "No podem aplaudir que hi hagi polítics que vulguin fer de jutges", ha afegit.

Pel que fa al reglament del Parlament, ha reiterat que l'article 25.4 vulnera clarament la presumpció d'innocència i ha dit que no se sent interpel·lada per un article que parla de cometre delictes.