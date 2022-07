La Mesa del Parlament ha acordat, amb el rebuig del PSC, mantenir vigent la delegació de vot de Lluís Puig (JxCat) "a tots els efectes", malgrat la notificació del Tribunal Constitucional. L'òrgan es tornarà a reunir aquest dimarts a la tarda per valorar com ho aplica. Dimecres comença el ple a la cambra. Segons fonts parlamentàries, el lletrat ha fet un advertiment de la legalitat sobre mantenir a Puig la delegació de vot. A instàncies d'un recurs del PSC, el tribunal va anul·lar l'acord del 25 de març de l'any passat que admetia la sol·licitud de Puig per delegar el seu vot. També anul·la l'acord de la Mesa de l'endemà que confirmava la delegació de vot.

Però aquest acord no és el que ara hi ha vigent. La delegació de vot de Puig requeia en Gemma Geis, que va deixar l'escó un cop va ser nomenada consellera d'Universitats. Aleshores, la delegació va passar en mans de la portaveu de JxCat, Mònica Sales. Aquesta és la que ara mateix hi ha vigent.

El PSC defensa el compliment de la sentència i apunten que hi ha jurisprudència. També per la decisió del Tribunal Constitucional, que va anul·lar els acords de la Mesa sobre la delegació de vot de Carles Puigdemont i Toni Comín el 2018. En aquella ocasió, va ser Cs qui va presentar un recurs al TC.

Aquest ha estat l'assumpte que ha fet allargar la reunió de la Mesa del Parlament, que ha durat més de tres hores. I l'òrgan torna a estar reunit aquest dimarts a la tarda per concretar com s'aplica l'acord per mantenir la delegació de vot de Puig "a tots els efectes jurídics i polítics".

Les dues noves figures per a majors de 60 anys

D'altra banda, a la reunió de la Mesa també ha arribat un escrit del Consell de Personal sobre les condicions dels treballadors de la cambra. De moment, les dues noves figures per a majors de 60 anys continuen en punt mort.

La Comissió d'Afers Institucionals (CAI) tenia previst ratificar-les al juny, però aquest punt va saltar de l'ordre del dia perquè la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va considerar que és un sistema que té similituds amb les polèmiques llicències per edat.

A més, aquestes mateixes fonts pròximes a Borràs van assegurar que no s'ha acordat un canvi de negociadors i que, per tant, ho continuen sent Ferran Pedret (PSC) i Aurora Madaula (JxCat). Segons fonts de la Mesa, aquesta possibilitat de canviar els negociadors torna a estar damunt la taula.

Tot plegat després que s'acordés amb els treballadors dues noves figures per als treballadors de més de 60 anys en substitució de les llicències per edat: una excedència voluntària i una reducció de jornada. Malgrat que inicialment la Mesa també havia aprovat aquestes dues noves figures, no es va ratificar a la CAI.