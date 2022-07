L'expresident del FC Barcelona i empresari Sandro Rosell confirma que s'està plantejant "seriosament" presentar la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona a les municipals del maig del 2023. No no faria amb un partit tradicional, sinó a través d'"un grup de gestors".

En una entrevista a El Periódico, Rosell afirma que prendrà una decisió abans de Nadal i que, si al final es presenta, no vol fer política a l'ajuntament, sinó gestionar la ciutat, sense entrar en ideologies.

Sandro Rosell explica que la seva candidatura va sortir d'"un grup d'amics i companys que ens vam dir que havíem de fer alguna cosa" a la ciutat. "Sóc un enamorat de Barcelona, ​​m'encanta. I això es barreja amb l'ego del moment, quan et diuen: 'Tu ho faries molt bé'", afegeix, que confessa que "la barreja et fa pensar per què no?".

Descarta, però, presentar-se a través d'un partit polític tradicional: "Si ens presentem, volem fer un grup de gestors. Creiem que per gestionar un ajuntament és millor ser gestor que ser polític".

En aquest sentit, considera que la política no s'ha de fer a l'ajuntament, sinó a la Generalitat o al Govern central: “Un ajuntament hi és per cuidar la seva gent”.

Respecte a la situació de la ciutat de Barcelona, ​​entén que “necessita despertar” perquè “és evident que hem perdut el lideratge que va tenir la Barcelona dels Jocs Olímpics”.

Villarejo "no treballava sol"

D'altra banda, respecte al cas judicial pel qual va estar més de 600 dies a la presó després de ser acusat de pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals i pel qual finalment va ser absolt per l'Audiència Nacional, considera que el comissari José Manuel Villarejo " no treballava sol" quan el va incloure a l'"Operació Catalunya" contra l'independentisme.

Villarejo, diu Rosell, "treballada de dues maneres. Una, com un patriota espanyol que tirava pel dret sense autorització judicial, que se saltaven la normativa i estirant fons reservats. L'altra, per compte d'un empresari. En el meu cas, o algú de l'Estat li va dir que ho fes o va ser un empresari. Vull saber quina via va ser la meva o si va ser una barreja de totes dues".

En aquest sentit, avança que emprendrà accions legals contra Villarejo pels jutjats ordinaris i creu que el comissari "col·laborarà, si es pot anomenar col·laboració, amb qualsevol persona, encara que surti perjudicat, que l'ajudi a demostrar que ell no estava sol en això" .