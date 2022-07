«Em van donar cops al cap, a la cara i a tot el cos». D’aquesta manera s’ha expressat Diego M. en el judici que s’ha dut a terme aquest divendres a Barcelona pel brutal atac homòfob que va patir el 12 de gener del 2019 al metro de la capital catalana. Aquell dia, a les 6 del matí, anava a treballar quan un grup de joves va entrar al vagó en què viatjava. Primer burles per la seva condició d’homosexual i després, en baixar del comboi a l’estació d’Urquinaona, va ser empès i després va caure a terra agredit «amb les mans i amb els peus», com ha recordat un vigilant que el va auxiliar. Dos d’aquests presumptes agressors s’han assegut al banc dels acusats. A un tercer se li va retirar la imputació, mentre que un menor ja va ser condemnat. La fiscalia ha afirmat que va ser «un atac en grup» i reclama per als dos encausats cinc anys de presó per un delicte de lesions amb l’agreujant de discriminació per orientació sexual.

«Quan vaig entrar el vagó hi havia un grup de quatre o cinc persones. Vaig notar algunes mirades de desaprovació. Em vaig asseure i un es va posar al meu costat i va començar a fer gestos efeminats, de burla. No vaig dir res i em vaig canviar de lloc. El noi em va seguir i va tornar a asseure’s al meu costat. Li vaig preguntar si passava res, es va aixecar i va començar a increpar-me. Em va preguntar si era ‘maricon’ i li vaig dir que sí, que era ‘maricon’ i ell, un tonto», ha assegurat en la vista Diego, que portava aquell dia una samarreta que es relaciona amb el moviment gai, segons ha dit ell mateix. «Els altres l’animaven, li donaven l’aprovació i reien», ha assegurat la víctima, que llavors tenia 23 anys. En veure que la situació es podia complicar encara més, es va dirigir a l’intèrfon d’emergència i va avisar seguretat. En arribar a l’estació d’Urquinaona, va baixar del vagó. Creia que tot havia acabat, però no va ser així. Els agressors el van seguir i van baixar. A l’andana, el van empènyer per l’esquena i el van tirar a terra. Els cops li plovien. «Vaig optar per una posició defensiva i em vaig enroscar al cos. Vaig veure que no podia defensar-me», ha relatat Diego. «Em van donar cops per tot el cos», ha insistit, i ha afegit que un dels joves ho va gravar amb el mòbil. «Cap em va intentar ajudar», ha afegit. Un dels cops li va impactar a l’ull. «Els vaig dir: “Pareu, pareu, si us plau», ha declarat. El soroll i els crits van alertar els vigilants del metro, que van acudir al lloc i van retenir els atacants, entre els quals, els acusats, fins que van arribar els Mossos. «No puc dir qui em va agredir, però sí que era el grup que estava al metro», ha afirmat Diego. La pallissa que va rebre, segons les seves paraules, li ha deixat seqüeles psicològiques, com episodis d’ansietat, i una petita marca sota d’un ull. «Me n’he anat de Barcelona», ha afegit. A partir d’aquell dia, ha reconegut, «em costa molt anar agafat de la mà amb un noi» i manté sempre una actitud vigilant. «No podem permetre aquestes conductes», ha afirmat la seva advocada, Laia Serra, que ha retret als imputats que no han fet cap gest cap a la víctima. Els acusats només han contestat a les preguntes dels seus advocats defensors i han negat haver agredit Diego. Un, en canvi, sí que ha reconegut que alguns dels seus amics van donar cops a la víctima i que ell simplement va intentar separar-los. «Anaven molt borratxos», ha justificat. A més de la fiscal i l’advocada de la víctima, han actuat com a acusació l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que han reclamat pena de presó. Tots han destacat la credibilitat de la versió de la víctima. Les defenses han intentat demostrar les proves i s’han refugiat en la versió dels seus clients. El judici, que va ser ajornat el mes passat febrer, ha quedat vist per a sentència.