La Mesa ha acordat assumir "tota la responsabilitat" i les "conseqüències jurídiques" de l'acta del ple, i comptabilitzar oficialment "i a tots els efectes" el vot delegat de Lluís Puig -diputat de Junts exiliat a Bèlgica-, tot i la resolució del TC. La majoria independentista ha rubricat el pacte gràcies al suport dels membres d'ERC, Junts i la CUP. El PSC hi ha votat en contra. Els dirigents independentistes de la Mesa confien que l'acord sigui suficient perquè els funcionaris de la cambra tractin Puig com la resta de diputats i diputades. Els membres d'ERC, Junts i CUP a la Mesa -reunida aquest dijous a la nit després del ple de forma extraordinària- assumeixen els efectes sobre l'acta del ple, el seu contingut i la seva publicació.

En l'acord de la Mesa signat aquesta nit, els membres independentistes es responsabilitzen políticament dels continguts de l'acta del ple d'aquesta setmana, on Borràs ha comptat verbalment el vot delegat de Puig.

Els dirigents d'ERC, Junts i CUP també es responsabilitzen de la publicació oficial posterior, així com de la firma de l'acta i la seva publicació. Es tracta dels tràmits habituals, que normalment es fan amb els funcionaris de la cambra, però que ara assumiran íntegrament els membres independentistes de la Mesa, tal com consta a l'acord.

La presidenta parlamentària i un secretari o secretària de la Mesa signen l'acta de les sessions plenàries, que no s'enllesteix ni es publica fins a "dies o setmanes" després de finalitzar el ple. D'aquesta manera, a l'acta de la sessió plenària que ha acabat avui al vespre hi constarà el vot comptabilitzat de Puig, d'acord amb la voluntat de la majoria independentista de la Mesa.

El lletrat major de l'òrgan parlamentari, Miquel Palomares, va redactar una guia de quatre punts perquè els representants d'ERC, Junts i CUP poguessin assumir políticament les conseqüències del fet de fer efectiu el vot delegat de Puig, i eximir-ne els serveis públics del Parlament de qualsevol responsabilitat jurídica.

Però si la fórmula escollida per l'independentisme és efectiva o no, no es podrà saber fins que es conclogui el procés de l'acta del ple, que va començar dimecres i ha acabat aquest vespre. Borràs i un secretari de la Mesa -previsiblement el tercer, Carles Riera (CUP)- la signaran, tot i que s'obre l'opció que també consti la firma de la resta de membres independentistes de la Mesa.

Sigui com sigui, fonts parlamentàries presents a la reunió de la Mesa d'aquesta nit han assegurat que a la transcripció del ple -el document que s'utilitza per després fer l'acta de la sessió- ja hi consta el vot de Puig de forma oficial.

La reunió extraordinària de la Mesa d'aquest vespre ha acabat a les 21:45 hores. Tot i això, els i les representants d'ERC i Junts, amb la presidenta inclosa, s'han quedat a la sala fins les 22:10 hores.

En acabar la reunió, el secretari tercer de la Mesa, Carles Riera (CUP), ha escrit a Twitter: "Ens plantem davant la repressió de l’Estat i assumim totes les responsabilitats polítiques i jurídiques per garantir el dret a vot del diputat Lluís Puig. Avui la Mesa del Parlament hem signat un acord per passar del simbolisme als fets".

Poc després, Borràs ha publicat a la xarxa: "La dignitat del Parlament es preserva defensant el vot d'un diputat electe en un context de repressió. És el meu compromís i el d’Aurora Madaula. És el compromís de Junts amb la ciutadania, amb la democràcia i amb el conseller Puig. Per això votem, per això vota".

Durant el ple d'aquesta setmana, Borràs ha comptat verbalment el vot de Puig, però no ha aparegut al panell per no implicar els funcionaris de la cambra. De la seva banda, la CUP ha denunciat aquest matí que Junts va voler limitar el reconeixement del vot delegat de Puig a una "declaració merament simbòlica" que "topava amb les limitacions derivades de la necessitat que s'executessin tots els tràmits parlamentaris corresponents per fer-la efectiva".

En una carta a la militància, els anticapitalistes asseguraven que van pressionar la Mesa del Parlament per assumir "totes les responsabilitats polítiques i jurídiques" de comptabilitzar el vot de Puig. Per la seva part, Borràs, ha negat la major. En conversa amb l'ACN, la presidenta del Parlament ha negat categòricament que la seva intenció o la de Junts passés per limitar-se a impulsar accions simbòliques sense cap més efecte.

El propi Puig ha assegurat aquest matí a Catalunya Ràdio que la resposta dels independentistes al ple del Parlament pel seu vot delegat després que el TC l'hagi tombat només serà "simbòlica" si finalment l'acta de la sessió no acaba comptabilitzant el seu vot. "Serà un moviment simbòlic si l'acta no recull el vot, però si queda recollit després de simbòlic no en té res; l'acta signada és un document que certifica el que s'ha dit i fet", ha remarcat.