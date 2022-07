La presidenta de Junts i presidenta del Parlament, Laura Borràs, assegura que els sis anys de presó i 21 d’inhabilitació que li reclama la fiscalia per un presumpte delicte de prevaricació quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) no aturaran la seva feina al capdavant del Parlament perquè aquesta, diu, és la millor manera de “prestigiar” la institució. Borràs avisa que la seva és, en el fons, una causa política dirigida per l’estat espanyol amb l’objectiu de tenir “agenollat i atemorit” l’independentisme. Borràs n’ha parlat des del Congrés Nacional de Junts, on ha rebut un càlid aplaudiment de la militància i les paraules de suport del secretari general, Jordi Turull, que afirma que ningú “deixarà caure” Borràs.

Turull admet que darrerament s’escolta i s’escriu molt aquesta expressió, però avisa que qui vulgui acabar amb Borràs tindrà molta feina i insta la militància a “posar-se al davant” perquè això no sigui possible. Borràs ha agraït el suport i aplaudeix l’empatia de Junts davant el que considera una “injustícia”. Durant el seu discurs, però, Borràs ha volgut llançar un missatge d’optimisme “en mig de la grisor, les pressions i la repressió”. La presidenta diu que Junts té la missió de poder generar una “espurna d’esperança i optimisme”.