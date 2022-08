La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat un home que s’estava masturbant davant de cinc turistes en un autobús de Barcelona. Els fets han passat al voltant de les 11:45 del matí d’aquest dissabte, segons confirmen des de l’Ajuntament de Barcelona. Les cinc noies, passatgeres de l’autobús D-20 procedent de la Barceloneta i en direcció al barri de Sants, han vist com un dels altres passatgers les mirava i es masturbava davant seu. Han gravat diversos vídeos de l’acte, i han avisat el conductor del bus.

Just a l’altura de la rotonda de plaça Espanya, a prop de la parada de l’autobús, els agents de la Guàrdia Urbana han interceptat el vehicle. Amb l'ajuda de les turistes, de parla anglesa, han identificat l’agressor i l’han denunciat. En tractar-se de joves majors d’edat, els agents han optat per aplicar-li la llei de seguretat ciutadana.

Segons les últimes dades estadístiques, aquest any els delictes denunciats contra la llibertat sexual han crescut un 13% a la ciutat de Barcelona. Són les dades publicades pel Ministeri de l’Interior, que de gener a juny ha registrat 502 delictes comesos contra la llibertat sexual, respecte als 443 del mateix període de l’any anterior. El 20% són violacions, és a dir agressions sexuals amb penetració. Però el 80% són un altre tipus de delictes: des de tocaments o abusos fins, per exemple, una masturbació en públic, qualificada com a assetjament de carrer. Aquesta mena de delictes han crescut un 15% aquest any a la ciutat. Han passat de 362 a 417, mentre que les violacions han augmentat un 5,2%.