La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, descarta pactar una nova presidència del Parlament amb cap altre grup que no sigui Junts per Catalunya. Vilagrà, que ha participat en una conferència sobre Joan Fuster a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) aquest dilluns, ha dit que l'actual situació d'interinitat "no té sentit" i que "no afavoreix en res la institució". Per això, ha apel·lat a Junts a canviar de posició i permetre el canvi el més aviat possible. La consellera ha dit que ERC "sempre compleix els pactes" i que el que tenen amb Junts –que li atorga la presidència del Parlament- és "totalment vigent". "No ens plantegem cap altra opció", ha afegit tot responent a la proposta del PSC.

ERC no es planteja pactar amb ningú que no sigui Junts per Catalunya el canvi de presidència al Parlament. La consellera Laura Vilagrà ho ha afirmat durant una atenció als mitjans en el marc de la UCE, a Prada (Catalunya del Nord). Vilagrà ha dit que el seu partit sempre compleix "els pactes" i que el que tenen amb Junts està "plenament vigent". Tot i això, la consellera ha dit que la situació d'interinitat "no té sentit" tampoc "afavoreix en res la institució". En aquest sentit, ha apel·lat a fer el "relleu" i a fer-lo "quan sigui possible". Vilagrà ha refermat així les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista a l'ACN i ha respost també al primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ha demanat activar "mecanismes" per substituir Borràs la primera quinzena de setembre. Illa també ha reclamat que no prevalgui la lògica de pactes entre ERC i Junts però Vilagrà ha descartat aquesta opció de totes totes. "Junts tindria la iniciativa i la volem respectar", ha afegit. En relació a l'oferiment dels socialistes per negociar els pressupostos del 2023, Vilagrà s'ha mostrat taxativa: "Tenim un pacte de governabilitat, uns acords previs i uns socis prioritaris". "Ens situem amb els socis habituals i no ens plantegen canviar", ha remarcat. Una desena de persones abandonen l'acte Vilagrà ha participat a la 54a edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada aquest dilluns en una conferència titulada 'Joan Fuster i la vertebració nacional. Als cent anys del naixement'. Cap al final de l'acte, quan Vilagrà ha començat a parlar sobre la taula de diàleg, una desena de persones s'han aixecat de la sala tot dient "ja n'hi ha prou"i han abandonat l'acte. La situació ha obligat la consellera a interrompre uns segons la seva intervenció.