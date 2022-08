El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) contra les instruccions del Departament d’Educació per al curs vinent. D’aquesta forma, opta per no imposar mesures cautelars per a garantir el 25% de castellà a les aules i descarta propostes com incloure el castellà als projectes lingüístics com a llengua vehicular i de referència, o incorporar com a mínim una assignatura, matèria, àrea o activitat de caràcter troncal o anàleg en aquesta llengua. La fiscalia també es mostra contrària a les mesures i l’associació ja avança que recorrerà la resolució.