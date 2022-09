El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidit no anar a la manifestació de la Diada d'aquest any organitzada per l'ANC en considerar que és una protesta "contra els partits i no contra l'Estat". De fet, segons fonts de la Presidència, la seva participació no seria coherent amb el plantejament que han fet els propis organitzadors. I és que considera que es tracta d'una manifestació "contra els partits polítics i les institucions, i no contra l'estat espanyol, que aprofundeix en les divergències de l'independentisme". En una entrevista a La Vanguardia, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha avisat que si Aragonès no va finalment a la manifestació és perquè "no està implicat en el projecte de la independència".

A més, Feliu ha defensat que la mobilització convocada a Barcelona no va en contra dels polítics. "Va de fer la independència i dir-los que si no la compleixen la farem igual amb diferents mitjans, sempre democràtics i pacífics", ha afegit. En canvi, Aragonès considera que només amb la unió del carrer, partits i institucions, malgrat la diversitat d'opinions i les divergències, es podrà aconseguir la independència. I referma que aquest és l'objectiu del Govern i que farà servir "totes les eines que calguin". En tot cas, emplaça la ciutadania a participar dels actes de la Diada, també en tots aquells que reivindiquen la llibertat de Catalunya. Així mateix, des de Presidència subratllen que "la importància de seguir fent sentir la veu al carrer i arreu". El president també demana que no es "desviï l’atenció" del que és realment important: que la gent segueix reclamant la independència. I, per tant, que no es posi el focus en la seva participació a la manifestació convocada per l’ANC. Així mateix, també reclama que el moviment independentista "eviti mirar-se de reüll entre els companys de viatge". Fonts de la presidència han recordat que Aragonès participarà de diversos actes durant la Diada, començant per l’ofrena a Rafael Casanova a Barcelona i la posterior a Sant Boi, seguit de diversos actes organitzats per diverses entitats, i acabant a l’acte institucional de la Diada a Montjuic. I també subratllen que Aragonès ha participat en les manifestacions de la Diada des de la seva adolescència i que continuarà participant de totes les reivindicacions en favor de la independència. Els antecedents Els presidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra van participar a la mobilització independentista de l'ANC tots els anys mentre van ser caps de l'executiu. En canvi, Artur Mas va decidir no anar-hi per preservar el seu perfil institucional. No hi va participar fins que va deixar de ser president de la Generalitat. En canvi, el president Aragonès sí que hi va anar l'any passat, el 2021, però aquest any no hi serà present.