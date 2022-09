El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admès que no veu possible un referèndum acordat a curt termini, perquè seria "enganyar la ciutadania", més encara quan l'Estat "entra en una dinàmica preelectoral", però ha confiat en acords concrets abans de cap d'any sobre la "desjudicialització".

"Jo enganyaria la ciutadania si dic que en tres mesos tindrem reconegut un referèndum. Ara, l'objectiu està centrat en la desjudicialització i en la fi de la repressió. Destinarem els pròxims mesos a aquesta carpeta i després ja afrontarem la resta de carpetes, com la relació entre Catalunya i Espanya", ha dit.

En una entrevista en TV3, ha recalcat que si ell digués que "és possible en una setmana o un mes" un referèndum pactat, "no estaríem donant la informació adequada", perquè "un procés de negociació necessita temps, i l'independentisme s'ha d'enfortir més i generar consensos en la societat catalana".

A més, ha recordat que "l'Estat ha entrat en dinàmica preelectoral i sabem que, quan hi ha eleccions, a l'Estat li costa molt més entrar en un procés de negociació"; però sí ha confiat que "hi ha tres mesos per a treballar" en acords "efectius" relatius a la desjudicialització.

Entre aquests possibles acords, ha apostat per reformes legislatives i canvis en una legislació penal "que està pensada per a perseguir idees polítiques". "S'ha de reformar perquè els resultats se semblin al màxim a una amnistia", ha assenyalat.

I és que Aragonès ha apuntat que l'independentisme ha d'"aprofitar" la seva "capacitat d'incidència" actual en el Congrés; encara que ha avisat que si canvien les majories en la Cambra o "el nom del partit o la persona" al capdavant de la Moncloa, el seu govern no deixarà de reivindicar "l'amnistia i el referèndum", si bé ha admès que un Govern PP-Vox seria "absolutament perjudicial".

Ni pujades ni rebaixes d'impostos als propers pressupostos

En la mateixa entrevista el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit que de cara als pressupostos del 2023 no hi haurà cap pujada ni rebaixa d'impostos. Segons ha dit, "la voluntat i la decisió" és que no hi hagi canvis impositius i ha defensat que cal "mantenir el sistema actual" en un moment d'incertesa econòmica. En aquesta línia, ha insistit que no se suprimirà l'impost de successions, tal com sí que reclama Junts, perquè creu que Catalunya té "el model fiscal correcte".

A causa de l'augment de la inflació, el Govern sí que preveu canvis en les prestacions a vulnerables. En aquesta línia, Aragonès ha dit que es modificarà alguns barems de la Renda Garantida de Ciutadania per poder-los ajustar al cost de la vida actual. Segons ha explicat, això comportarà que més persones puguin demanar i rebre aquest ajut.

A l'entrevista el president s'ha referit a la negociació dels pressupostos de l'any vinent i ha dit que manté com a socis prioritaris els comuns i la CUP. Sí que ha descartat el PSC, de qui ha dit que tenen "models de país diferents".

En relació amb els comptes, Aragonès ha exposat que pretenen que el sector sanitari sigui un dels eixos principals. Tot i que no ha volgut detallar mesures concretes sí que ha apuntat que treballen per millorar les condicions laborals, amb "mesures de fidelització" dels treballadors.