El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que la independència "no és qüestió de temps ni terminis" sinó d'acumulació de forces. En una conferència al New Economy Forum de Madrid, Junqueras ha argumentat aquest dimecres que, en l'equació de la independència, el temps no és una "variable independent". En canvi, ha afegit que la força democràtica que pugui acumular l'independentisme i que es pugui explicar a la comunitat internacional sí que ho són. Junqueras ho ha dit l'endemà que l'ANC instés el Govern a declarar la independència de Catalunya "durant el segon semestre del 2023". D'altra banda, l'exvicepresident de la Generalitat ha instat Junts -sense mencionar el partit- a "no tenir por" de confrontar idees a la taula de diàleg.

L'endemà que l'ANC posés "data límit" a la declaració d'independència, just abans de reunir-se al Palau de la Generalitat amb el president del Govern, Pere Aragonès, Junqueras ha constatat des de la capital espanyola que la plena sobirania "no és qüestió de temps ni de fixar terminis" sinó d'acumular forces: "Si la força democràtica que acumulem fos major, la independència estaria molt més a prop", ha afirmat.

L'exvicepresident del Govern, empresonat per la causa de l'1-O i indultat fa 15 mesos, també ha subratllat que la Moncloa "agraeix" que no tot l'independentisme estigui assegut a l'espai negociador. En aquesta línia, Junqueras ha remarcat que l'executiu de Pedro Sánchez té un "interès escàs" en la taula de diàleg, que se la voldria "estalviar", i que per això a Madrid celebren que Junts no s'hi assegui.

"Això l'alleuja de bona part de la pressió que hauria de gestionar i li facilita la gestió del resultat de la taula", ha opinat Junqueras. Així mateix, el president d'Esquerra ha tornat a demanar al conjunt de l'independentisme que "no tingui por" de confrontar les idees democràtiques en cap espai.

Encara sobre Junts, Junqueras ha asseverat que l'experiència demostra que és "altíssimament improbable" que surtin del Govern. El líder d'ERC ha afegit que així li ho confirmen "molts" dels dirigents del partit que encapçalen Laura Borràs i Jordi Turull.

D'altra banda, Junqueras ha replicat al primer secretari del PSC, Salvador Illa, en relació a la mà estesa per negociar els pressupostos del Govern del 2023. El cap de files republicà ha dit al dirigent socialista que, si vol "aportar coses", també podria "aportar llum i justícia" i explicar el seu paper a l'hora d'autoritzar o permetre escoltes telefòniques, i sobre la infiltració a organitzacions juvenils independentistes.

A la conferència hi han assistit dirigents d'ERC com la portaveu, Marta Vilalta; la delegada del Govern a Madrid i exconsellera de Justícia, Ester Capella; o l'expresident del Parlament Ernest Benach, a banda de diversos diputats del partit al Congrés i Senat, com ara el seu portaveu, Gabriel Rufián. També hi havia representants d'altres partits, com Josep Lluís Cleries (Junts) o Mertxe Aizpurua i Jon Iñarritu (Bildu).