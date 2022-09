La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha defensat no haver respost les preguntes de Vox en el judici del 'procés' al Tribunal Suprem perquè "assumir la presència d'aquells que neguen drets fonamentals en un judici era obrir la porta que no hi hagués justícia". "Legitimar aquells que defensen polítiques en contra de la igualtat de gènere, en contra de la igualtat de les persones, això és en el fons anar en contra dels meus principis i valors", ha afirmat aquest dimecres durant el judici al mateix Suprem en què se l'acusa de desobediència greu a l'autoritat judicial. Reguant ha argumentat que haver respost hauria anat en detriment de la seva dignitat.

La fiscalia demana una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació per ser escollida com a càrrec electe durant el temps de condemna per haver-se negat a respondre l'acusació popular quan va comparèixer com a testimoni. El ministeri públic ha argumentat que la defensa del dret a la llibertat ideològica i d'expressió "no pot dur a una infracció de les normes procedimentals" d'un judici. Per contra, la defensa de la diputada anticapitalista ha denunciat vulneració d'aquests drets i ha insistit a demanar l'absolució. Reguant només ha respost les preguntes del seu advocat i ha rebutjat contestar la fiscalia. La diputada de la CUP ha intervingut en català durant el judici i ha estat traduïda per una intèrpret.