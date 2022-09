El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha inaugurat la segona sessió del debat de política general aquest divendres llançant un missatge a Junts, després que hagin citat la militància perquè decideixi sobre la seva continuïtat al Govern. Així, ha remarcat que pensa mantenir les institucions al marge de les picabaralles dels partits, i ha recordat que la decisió sobre la continuïtat o no de l’actual Govern està en mans de qui decidirà si segueix o no, és a dir, de Junts. «Espero que es pugui mantenir», ha assenyalat després de lamentar-se que el debat polític aquests dies al Parlament s’hagi centrat més en l’amenaça sobre la qüestió de confiança que en la crisi o la via canadenca.

«Necessitem institucions que estiguin al servei de la ciutadania i certs debats, dubtes i soroll no contribueixen a projectar que això estigui sent així», ha etzibat, a l’hemicicle. «Hi ha decisions que no depenen de mi, tothom ha de prendre les decisions amb màxima celeritat. La meva aposta i prioritat és que el Govern actual pugui continuar», ha insistit, demanant un Executiu «compactat» i centrat a donar resposta a la crisi socioeconòmica.

Aragonès ha evitat fer referència al termini de JxCat per negociar fins diumenge. En acabar la seva intervenció, consellers com Jaume Giró, Victòria Alsina i Violant Cervera han aplaudit Aragonès. No ho han fet conselleres com Gemma Geis, ni tampoc el grup parlamentari de Junts.