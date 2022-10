L’Assemblea Nacional Catalana ha convocat aquest dilluns una acampada a la plaça de Catalunya. L’entitat independentista ha anunciat aquest dilluns aquesta protesta per als pròxims 15 i 16 d’octubre. «És un acte per denunciar l’opressió de la causa general contra Catalunya», ha explicat la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, en un acte sobre l’1-O celebrat a Tiana. L’acampada pretén impulsar l’activitat política del Parlament.

Feliu ha insistit en la «frustració» de gran part de l’independentisme davant la falta d’estratègia unitària cap a la consecució de la república independent. La presidenta de la plataforma independentista ha retret als partits independentistes que no hagin fet servir millor les institucions internacionals al seu favor i reivindicar el resultat del referèndum.

Feliu ha destacat que l’Estat, malgrat la repressió, no ha pogut justificar els càrrecs del president Carles Puigdemont ni el delicte de sedició. «Només cal veure les manifestacions, ja no riem tant... són més dures, que no vol dir que siguin violentes, però són més dures», va opinar. Així ha anunciat que aquesta setmana es convocarà aquesta acampada com una primera mostra d’aquesta mobilització».