La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que els pressupostos generals de l'Estat per a 2023 inclouen la gratuïtat a Rodalies i Mitja Distància. D'aquesta manera, la mesura que està en vigor des del setembre i vencia a finals d'aquest any es mantindrà durant tot l'any vinent. En roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell de Ministres que ha aprovat el projecte de comptes públics per a l'any que ve, Montero ha explicat que la partida destinada al Ministeri de Transports s'incrementa un 41,2% fins als 700 milions d'euros. La major part anirà destinada a Renfe per sufragar el manteniment de la bonificació i gratuïtat de Rodalies i Mitja Distància.

Montero ha defensat convertir aquesta política en "estructural" i ha dit que l'executiu vol "veure resultats concrets per a la transició ecològica", que és una "política prioritària".