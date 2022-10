L'expresident Roger Torrent ha defensat que al Parlament "no es pot prohibir cap debat" i ha assegurat que els serveis jurídics no els van advertir que calia aturar les tramitacions. Ho ha dit en la seva declaració en el judici per desobediència per haver debatut diverses iniciatives sobre autodeterminació i monarquia. Ha explicat que en ambdós procediments els serveis jurídics els van advertir de l'"existència" de les decisions del Tribunal Constitucional però "van expressar dubtes" sobre si les iniciatives contravenien aquestes decisions. A més, ha assegurat que "en cap cas" els van recomanar paralitzar les tramitacions. Per a Torrent, delimitar la tramitació d'una iniciativa és "incompatible amb l'essència mateixa del parlamentarisme".

Torrent ha estat el primer a declarar i només ha respost a les preguntes del seu advocat adduint a la "inviolabilitat parlamentària". L'expresident ha explicat que la Mesa del Parlament només té funcions de control dels "requisits formals" de les iniciatives que els arriben però no del seu contingut. Per això, ha defensat que al Parlament no es pot prohibir cap debat. En cas que un grup plantegés alguna objecció, ha detallat que la funció de la Mesa era escoltar l'opinió dels serveis jurídics i finalment votar. En aquest procés ha explicat que sempre tenien present el dret a la llibertat ideològica i d'expressió dels grups parlamentaris, dels diputats i la necessitat de protegir el dret a la representació política de la ciutadania. A més, ha afirmat que s'havia de tenir en compte que per protegir aquests drets calia protegir també la "inviolabilitat" de la cambra i dels seus membres. Iniciatives que poden evolucionar Torrent ha defensat també que les iniciatives parlamentàries són fruit d'un determinat context i que durant el procés parlamentari poden evolucionar. Així, ha reflexionat que una resolució que per exemple plantegi la reprovació d'una institució pot acabar fent el contrari fruit del debat a la cambra. "Precisament per això no té cap sentit prohibir o paralitzar una tramitació parlamentària", ha insistit. L'expresident ha defensat també que el Parlament de Catalunya ha aprovat resolucions sobre la mateixa temàtica que les dues que els han portat a judici tant abans del seu mandat com després. Seguint aquest fil, ha afirmat que ell entenia que les decisions del TC no impedien tramitar les dues iniciatives perquè aquest tribunal "no pot prohibir un debat parlamentari". Ha defensat que hi ha un element d'interès majoritari que "s'ha de poder expressar". Segons el seu parer, el propi TC defensava aquesta postura fins al 2014, quan ha afirmat que va canviar la doctrina "per respondre al moviment independentista". Tot i això, Torrent ha continuat defensat que té el convenciment "genuí" que el TC no pot entrar a exercir censura "ni pot pretendre que la Mesa ho faci" en qualsevol procediment parlamentari, i menys en una resolució que és una "expressió d'opinions polítiques".