Una explosió en un restaurant de la Rambla Nova de Tarragona aquest diumenge ha provocat set ferits, segons ha explicat l'alcalde de la localitat, Pau Ricomà, en declaracions a la premsa. Es tracta de cinc persones en estat lleu i dues en menys greus que han estat traslladades a l'hospital: quatre al Joan XXIII i tres al Santa Tecla. L'avís de l'explosió, que no ha causat cap incendi, s'ha rebut a les 15.57 hores i els Bombers de la Generalitat han mobilitzat set dotacions fins al lloc dels fets, on també hi ha acudit el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb onze unitats. També s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Ricomà ha explicat que l'explosió ha tingut lloc quan el restaurant, situat al número 26 de la Rambla Nova, no estava obert, però que ha afectat "dues persones que passaven per aquí". Els Bombers han comprovat la seguretat de la zona i han tancat els subministraments del local. Tot i que asseguren que no hi ha perill pels veïns de l'entorn perquè no han detectat cap afectació estructural, s'està a l'espera que els arquitectes municipals ho corroborin. De moment, el cos ha revisat l'estat dels pisos situats a les plantes superiors al local, del qual ja n'estan desenrunant el fals sostre i les vidrieres trencades.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'explosió però el sotsinspector dels Bombers Juan Manuel Gonzálvez l'ha atribuït al gas. Segons ha explicat a la premsa, l'explosió ha tingut lloc a la cuina i hi ha hagut una zona expansiva que ha malmès elements com parets i sostres, sense que hi hagi danys estructurals. La detonació també ha afectat un edifici d'oficines de la part posterior.