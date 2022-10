Aquest dimarts ha arrencat el judici contra quatre adolescents per assetjar i agredir sexualment un company de 13 anys amb síndrome d’Asperger del Col·legi Verge del Roser de Vallirana. Els presumptes fets es van produir el 2018 quan, després d’una etapa d’insults i amenaces, els agressors van dur la víctima a una zona apartada del pati on van cometre l’agressió. L’acusació particular demana quatre anys d’internament per un presumpte delicte d’integritat moral, dos d’agressió sexual i un de violació, mentre que el fiscal en demana tres. La mare de la víctima vol que es faci justícia i evitar que “atrocitats” com la que va patir el seu fill es tornin a produir. "Estem aquí pel Sergi i per tots els que com ell han patit abusos", ha afegit.