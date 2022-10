Francesc de Dalmases ha dimitit com a vicepresident de Junts després que un informe intern del partit hagi determinat que va intimidar una periodista. Elaborat per l'advocada Magda Oranich, l'informe conclou que Dalmases va "intimidar" la sotsdirectora del programa 'FAQS' de TV3 per les preguntes a Laura Borràs, presidenta del partit. Segons un comunicat de Junts, Dalmases també renuncia a formar part de la comissió del Parlament sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), però no deixarà l'acta de diputat. Diputat de JxCat i mà dreta de Borràs, Dalmases no ha participat en la reunió extraordinària d'aquest dimarts de l'executiva del partit, que ha acceptat la seva decisió per "unanimitat".

Apartant-se de l'executiva, a la direcció del partit donen el cas "per tancat", tot i que hi ha hagut veus diverses sobre la seva sortida durant la reunió. En tot cas, neguen que ningú hagi qüestionat l'informe encarregat a Oranich. L'informe intern L'expedient intern d'Oranich conclou que la periodista "es va sentir intimidada" malgrat que ell "assegura que no va intimidar ningú". Així ho recull l'informe, que assegura que Dalmases "va perdre els nervis" i va tenir una actitud "incorrecta". "Perdre els nervis de manera tan exagerada i en públic és una situació a evitar", avisa l'advocada. Segons Oranich, la investigació s'ha fet a partir dels testimonis de vint persones –entre ells Dalmases i la periodista afectada– presents als estudis de TV3 el dia de l'entrevista del programa a la presidenta de Junts, Laura Borràs, aleshores presidenta del Parlament en plenes funcions. La majoria de declaracions, relata, "expliquen que van viure la situació amb molta tensió" i incomoditat, "incloent-hi la laboral". Els fets van passar després de l'entrevista a Borràs a les sales per als convidats conegudes com a trenets. Allà Dalmases i la sotsdirectora del programa van tenir una discussió sobre el contingut i el desenvolupament de l'entrevista en un trenet separat de la resta de membres de l'equip de Borràs. "Va existir molta tensió i moltes de les persones presents van sentir un important grau d'estrès", recull l'informe, que també esmenta els suposats cops i insults que van sentir els presents. Segons ha recopilat l'advocada, un dels entrevistats diu que va sentir com Dalmases deia a la periodista que era una mala professional i que "el seu programa era una merda i una presentadora patètica". Pel que fa als cops, que alguns han atribuït a l'acció de colpejar mobiliari, el diputat ha assegurat que va fer soroll en agafar el telèfon mòbil d'una revolada de la taula. L'expedient també es fa ressò del missatge que Dalmases va publicar a Twitter després que es coneguessin els fets: "Parlant amb el diputat m'ha dit que aquesta disculpa no suposava una acceptació de culpa". Oranich denuncia pressions En una entrevista a Rac1, Oranich va explicar dilluns que va rebre pressions de Borràs. A més, l'advocada va assegurar que "moltes diputades" també li han fet arribar queixes sobre el diputat parlamentari.