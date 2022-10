El Govern obrirà una ronda de converses la setmana que ve amb els grups parlamentaris per abordar els pressupostos del 2023, segons Presidència. Amb una reunió aquest divendres a Palau amb el cap de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tancat una primera ronda de contactes amb el PSC, Junts, la CUP i En Comú Podem després que el partit de Laura Borràs i Jordi Turull optés per sortir de l'executiu. Sobre els comptes, Aragonès ha traslladat "el seu posicionament", apunten fonts de Presidència. Al seu torn, Illa ha reiterat a Aragonès la seva "predisposició" per mantenir una negociació "clàssica" sobre els pressupostos, diuen els socialistes.

El Govern preveu aprovar els pressupostos de l'any que ve en les "pròximes setmanes" i el Departament d'Economia encapçalat per Natàlia Mas n'està "ultimant" l'anàlisi i fent-hi els "ajustos necessaris". Tres setmanes de consultes La primera ronda de contactes amb els partits ha durat tres setmanes, ja que va començar amb una reunió el 9 d'octubre amb Dolors Sabater i Eulàlia Reguant (CUP). El divendres 14 ho va fer amb Jéssica Albiach (ECP) que, segons fonts del partit, va lamentar que Aragonès "ara mateix" no treballi per "construir una majoria estable que li permeti desenvolupar un pla de Govern". Per això, els comuns avisen que el seu suport dependrà "dels fets" i que "qualsevol projecte del Govern haurà de ser negociat separadament". Per exemple, els comuns demanen que els pressupostos de la Generalitat contemplin 5.000 habitatges més al parc públic. Poc després de veure's amb Albiach, el president va trobar-se dimecres 19 amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president parlamentari del grup, Albert Batet. Segons fonts coneixedores, Aragonès va demanar "responsabilitat" als exsocis, ara que Junts està a l'oposició. Les reunions privades d'Aragonès amb CUP, ECP i Junts han durat una hora aproximadament cadascuna d'elles. En canvi, la reunió amb Illa ha estat més llarga, d'una hora i trenta minuts. El president volia fer les primeres trobades amb els grups amb qui ja s'ha arribat a acords prèviament i amb qui té "més coses en comú". Amb Junts i CUP es va arribar a la majoria per investir Aragonès, i el Govern va tirar endavant els pressupostos d'enguany amb els comuns. A les reunions s'ha tractat la situació política actual, en un sentit ampli, tot i que el tema dels pressupostos ha centrat bona part de les converses.