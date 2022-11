El Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims de la vaga del sindicat CGT per als dies 7 i 11 de novembre. Entre les 6 i les 9.30 hores i les 17 i les 20.30 hores estaran protegits un 66% dels trajectes, mentre que en la resta de la jornada es garantiran un 33% dels desplaçaments. Les aturades que convoca la CGT són entre les 00 i les 23 hores. La protesta no compta amb el suport dels sindicats majoritaris de Renfe –CCOO, UGT i Semaf-, que van desconvocar la vaga perquè la direcció de l'empresa es va comprometre a desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu, que planteja, entre altres, l'increment salarial del 3,5% amb efectes a 1 de gener d'aquest any.

Els horaris per als dies en què hi ha vaga es poden consultar a la pàgina web i les aplicacions de Rodalies i Renfe.