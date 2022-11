L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha polemitzat aquest dimecres amb l’exlíder de Unió Democràtica Josep Antoni Duran i Lleida, de qui ha dit que va ser una de les veus que «el va animar» a avançar les eleccions catalanes el 2012.

En declaracions a TV3, Mas ha replicat així al seu antic soci en la federació de CiU, amb qui va trencar políticament el 2015, just abans de la celebració de les eleccions que Junts pel Sí va convertir en un plebiscit sobre la independència.

Duran, en declaracions a La 2 i Ràdio 4, ha afirmat que el «gir» de l’autonomisme a l’independentisme que va fer la Convergència d’Artur Mas va tenir «molt a veure amb una voluntat de no perdre el poder» i la va portar a emular el discurs independentista d’ERC.

«Ho veig al revés»

«Ho veig completament al revés», ha replicat Mas, que ha relatat el que va passar després de la multitudinària manifestació independentista de la Diada del 2012 i després que el mateix Mas, llavors president de la Generalitat, rebés el ‘no’ del Govern de Mariano Rajoy a la seva proposta de pacte fiscal.

Llavors, Mas va decidir convocar eleccions anticipades malgrat que quedaven encara dos anys de legislatura, confiant que la seva força parlamentària sortiria reforçada, però va passar el contrari: CiU va recular dels seus 62 escons a 50, mentre que ERC va guanyar terreny. «Quan vaig decidir avançar les eleccions al Parlament de Catalunya el 2012 amb el concepte del dret a decidir, una de les primeres persones amb qui jo vaig parlar per saber si calia avançar o no les eleccions és amb el senyor Duran, que em va animar a avançar-les. Em va animar a avançar aquestes eleccions», ha explicat.

Mas ha puntualitzat que la «responsabilitat» d’aquesta convocatòria electoral va ser «només» seva, com a president, i no de Duran, però «el que no val ara és fer veure que allà hi havia gent que només volia continuar al poder i que aquesta era la raó principal, això no fa honor a la veritat». «El que va passar va ser que no hi havia recorregut amb l’Estat per continuar millorant l’autonomia després de la sentència del Tribunal Constitucional que es va carregar l’Estatut i després del cop de porta de Rajoy al pacte fiscal», ha argumentat.

D’altra banda, Mas ha assenyalat que no comparteix la decisió de JxCat de sortir del Govern, tot i que no va participar en la consulta interna perquè no és militant.

Mas ha recordat que en la seva època al capdavant de CiU, el tripartit el «va enviar a l’oposició» malgrat ser el «guanyador» de les eleccions, buscant l’«aïllament polític» dels convergents, però en canvi ara «hi ha gent de JxCat» que ha decidit passar a l’oposició per la seva pròpia iniciativa.