El Departament de Justícia ha concedit a l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet el tercer grau penitenciari. Al febrer el jutjat de vigilància penitenciària va rebutjar un recurs de Millet contra la seva classificació en segon grau, recurs on al·legava raons de salut, humanitàries i de dignitat, ja que té 86 anys i pateix una malaltia greu. No obstant, els graus penitenciaris s'avaluen cada sis mesos, i ara, dos anys i quatre mesos després d'ingressar a presó i haver complert una quarta part de la condemna, el Departament de Justícia li ha concedit per motiu de malaltia incurable, segons han confirmat a l'ACN fonts penitenciàries, que han explicat que Millet està ingressat a l'hospital penitenciari de Terrassa.

La junta de tractament de la presó de Brians 1 havia proposat el tercer grau a mitjans d'octubre, i a finals de mes el Servei de Classificació de la Secretaria de Serveis Penitenciaris va aprovar el tercer grau. Millet haurà de dormir de dilluns a dijous en un centre penitenciari, però de moment segueix a l'hospital penitenciari, del qual podrà marxar quan vulgui. El tercer grau se li ha concedit en aplicació de l'article 104.4 del reglament penitenciari que estableix que hi poden accedir, per "raons humanitàries i de dignitat personal", els "penats malalts molt greus amb patiments incurables, segons informe mèdic, amb independència de les variables intervinents en el procés de classificació", i "atenent a la dificultat per delinquir i la seva escassa perillositat". La fiscalia estudia recórrer la decisió del Departament de Justícia, que podria revocar de nou el jutjat de vigilància penitenciària. Millet va ser condemnat a 9 anys i 8 mesos pel cas Palau, però ell i la seva mà dreta, Jordi Montull, només han retornat la meitat dels 23 milions d'euros que van desviar. De fet, dos jutjats l'investiguen per si ha amagat ingressos i béns a la justícia per no pagar tot el que li reclama la sentència.