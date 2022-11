Tarda complicada a les línies R3, R4, R7 i R12 de Rodalies per una avaria a al sistema de senyalització a Montcada Bifurcació que, segons Renfe, ha quedat parcialment reparada cap a 3/4 de 6. A 2/4 de 7, els retards rondaven els 30 minuts, segons informa la Generalitat.

Per causes que no han transcendit, el sistema de senyalització ha fallat a l'estació de Montcada Bifurcació i els trens han hagut de circular en via única fins a Sant Andreu Arenal durant dues hores. Tècnics d'Adif s'han desplaçat al punt per avaluar i procedir a la reparació de l'avaria. Un cop fet, Renfe preveu que es puguin recuperar les freqüències.