El dia de Sant Jordi no figura entre els 10 diumenges d'obertura comercial que contempla la llei de comerç, serveis i fires. Ho ha explicat la regidora de comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín, que ha dit que el Govern els ha denegat la demanda perquè els establiments puguin tenir la persiana aixecada "de forma excepcional" per la Diada. "La normativa estableix que tots hauran de romandre tancats excepte els que es dediquen a la venda de llibres, les pastisseries, i els que superen els 300 metres quadrats", ha indicat. Alhora, ha recordat que quan la Generalitat, per una banda, i l'Ajuntament per l'altra, es van reunir amb el sector per estipular quins diumenges de 2023 podrien mantenir la seva activitat "ningú va caure" en Sant Jordi.

Montserrat Ballarín n’ha parlat a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, després que Ciutadans hagi traslladat a la regidora un prec en aquesta direcció. La responsable de comerç ha explicat que es tracta d’una petició que l’equip de govern barceloní ja va rebre per part de Barcelona Oberta i que ja es va consultar a la Generalitat “que és qui té la competència”. Així, ha remarcat que la resposta de l’executiu català va ser “negativa perquè la llei de comerç, serveis i fires del Parlament estableix que el 23 d’abril els comerços han de romandre tancats amb caràcter general”. Amb tot, ha admès que hi haurà excepcions, com ara els establiments de pastisseria i xurreria, els dedicats a venda de llibres que podran obrir el 22 i 23 d’abril, i també els de més de 300 metres quadrats “que com qualsevol altre diumenge” podran mantenir la seva activitat. Ballarín ha recordat que la llei de la Generalitat estableix que hi ha 10 diumenges festius anuals, dels quals vuit els determina el Govern i dos els ajuntaments. “En el cas dels del Govern hi ha un consell en què hi estan representats els comerciants i on no es va escollir fixar aquest diumenge com a dia d’obertura”, ha comentat la regidora que ha dit que en la trobada que el consistori va mantenir amb el sector tampoc es va posar sobre la taula aquesta possibilitat. “Ningú va caure en què el 23 d’abril aquests any queia en diumenge”, ha lamentat Ballarín que ha dit que “ara només podria fer-se de forma excepcional si ho determinés la Generalitat però la resposta ja ha estat que no”.