Mentre s'afinaven els preparatius del vol amb drons de càrrega que s'havia ideat per a rescatar a quatre gossos podencs que feia dies estaven envoltats per colades de lava a La Palma, una o més persones han entrat a la zona i els han rescatat, tal com s'ha fet públic aquest dijous.

"Força La Palma. Els gossos estan bé. 'A' Team", és el missatge que algú ha deixat escrit en una lona col·locada a l'espai on, des de fa dies, es veien els gossos. Així ho mostra un vídeo pujat probablement pels seus autors la nit de dimecres a la xarxa social YouTube. El vídeo s’ha fet viral a totes les plataformes digitals.

🐕 🌋 Un misterioso "Equipo A" se atribuye el rescate de los perros atrapados por la lava en #LaPalma.



Los drones que fueron enviados para rescatarlos se han encontrado con una pancarta que decía "los perros están bien" y huellas humanas.#ErupciónLaPalma #VolcánLaPalma pic.twitter.com/J91y1YvMti — Islas Canarias (@7IslasCanarias) 21 de octubre de 2021

"Almenys han tingut humor", ha assegurat Jaime Pereira, el conseller delegat d'Aerocamaras, l'empresa que feia tres dies que preparava l'operació amb drons i que fa 24 hores ja es mostrava estranyada de no trobar als gossos, ni amb càmeres tèrmiques, ni intentant-los atreure amb reclams que haurien de cridar la seva l'atenció. Que els animals estan bé, està per veure, però que la lona que mostra el vídeo de YouTube es troba en l'espai on s'havien refugiat els podencs, ho ha confirmat aquest matí Pereira: "Les imatges dels drons acrediten que la pancarta està aquí. Porta almenys dos dies, encara que el vent l'havia tirat i girat, per això ningú havia reparat en l'"Equip A".

Aerocamaras no sols confirma que el missatge dels supòsits rescatadors existeix, sinó que assegura que al voltant hi ha petjades de persones sobre la cendra: la prova irrefutable que algú va entrar allà. Pereira no sap quan va ocórrer, però sospita que fa almenys dos dies. I, a més, no li és estrany: les imatges tèrmiques mostren que hi ha punts de la crosta de la colada a 40-60 graus, sobre els quals podria caminar algú relativament informat o ajudat amb una càmera tèrmica de mà, encara que tot això sembli una temeritat, així ho explicaven al seu perfil de Twitter.

ℹ️ INFORMACIÓN ACTUALIZADA ℹ️

Hoy hemos encontrado #huellas que aparentan ser de personas dentro de la zona de exclusión. Esto podría explicar la ausencia de los #perros en la zona inspeccionada.#Aerocamaras #PerrosLaPalma pic.twitter.com/FgVyaNFGaD — Aerocamaras Especialistas en Drones (@aerocamaras) 21 de octubre de 2021

"L'important és que els gossos han sortit d'aquí. És el que volíem", ha afegit. El que sí que tenen clar els veterinaris que assessoren aquesta empresa i a la plataforma animalista "Leales.org" és que els podencs no han sortit sols d'aquesta illa entre la lava. Podrien haver-ho fet, perquè si ha caminat una persona, podrien creuar ells també, que pesen menys, poc més de quinze quilos.

No obstant això, no li veuen sentit: al lloc on es trobaven, els animals tenien aigua i rebien menjar regularment. No se n'haurien anat. "Nosaltres hem donat tot el que teníem a l'abast. D'una forma o una altra els gossos ja no són aquí. És el que volíem", ha argumentat Pereira. Això i conscienciar a la societat que si un té un animal, és responsable de cuidar-lo, tractar-lo bé i no abandonar-ho.