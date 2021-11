La Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimecres, amb el vot en contra del PSOE, Podem i PNB i el vot a favor de la resta de formacions, una esmena de Junts als pressupostos generals de l'Estat per al 2022 per a la creació d'un fons extraordinari covid per a les Comunitats Autònomes.

El text estableix que aquest fons transferirà a les comunitats autònomes 9.362 milions d'euros per "afrontar la incidència derivada de la pandèmia que encara pèrdua". L'esmena puntualitza que d'aquests diners, 1.600 milions d'euros "es destinaran a Catalunya".

L'esmena s'havia d'incorporar al text de la ponència dels pressupostos generals de l'Estat que es votarà al ple del Congrés la setmana que ve, però previsiblement no hi anirà.

Fonts del Ministeri d'Hisenda han afirmat que conté "múltiples" errors formals perquè treu els diners que han de constituir el fons de partides que no existeixen. L'executiu demanarà als lletrats de la cambra que l'eliminin del text.