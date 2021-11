El govern espanyol i ERC han tancat un acord per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2022. L'executiu espanyol es compromet a establir una quota del 6% per al català a la Llei de l'Audiovisual i a donar ajudes econòmiques a la producció en llengües cooficials. A més, els republicans i el govern de Pedro Sánchez han acordat una bateria d'inversions que eleven el percentatge a Catalunya fins al 19% del total a l'Estat. El text de l'acord, al qual ha tingut accés l'ACN, també inclou la jubilació anticipada dels Mossos i els agents rurals i el traspàs de Rodalies a la Generalitat, que s'iniciarà a finals d'aquest mes de novembre.

El PSOE disposa d'aquesta manera dels vots que necessita com a mínim per fer prosperar els comptes. Són 120 del PSOE, 34 de Podem (que no ha substituït Alberto Rodríguez), 13 d'ERC, 5 de Bildu, 4 del PDeCAT, 2 de Més País, 1 de Compromís, 1 del PRC. S'espera que en les pròximes hores se sumin a l'acord també PNB (6), Terol Existeix (1) i Nova Canària (1). D'aquesta manera els pressupostos podrien sumar 188 escons, els mateixos que van donar suport als últims pressupostos.

L'acord farà possible d'aquesta manera superar les primeres votacions d'aquest dimarts, que es produeixen telemàticament fins a les 19 h i que ja eren determinants per a l'aprovació dels comptes de l'Estat, perquè un sol capítol rebutjat implica la devolució de tots els comptes a l'executiu, i per tant la pròrroga dels últims pressupostos aprovats.

Quotes a la llei audiovisual

El text de la llei audiovisual estableix que el 30% del catàleg de plataformes digitals com Netflix, HBO o Amazon Prime s'ha de reservar a obres europees. D'aquest percentatge, la meitat haurà de ser per a obres "en la llengua oficial de l'Estat o en alguna de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes". L'acord amb ERC fixa l'obligatorietat que del 50% per a obres en llengües estatals, un 40% haurà de ser per a produccions en català, gallec o euskera. Això suposa que, del total del catàleg, la reserva per a llengües cooficials representi el 6% i el 20% del catàleg europeu.

A més, si el contingut que s'ofereix està disponible, doblat o subtitulat en un idioma cooficial s'haurà d'incloure en l'oferta de la plataforma. Un altre element és que s'ha acordat que el 10% de la recaptació que tingui l'Estat a través d'un impost que hauran de pagar les plataformes audiovisuals vagi destinat a finançar producció audiovisual en llengües cooficials. Es tracta d'un tribut que incorpora el text de la llei que imposa que el 5% dels ingressos generats per Netflix, HBO o Amazon Prime seran per finançar obra audiovisual europea.

El pacte també preveu la creació d'un fons de fins a 10,5 milions d'euros per incentivar la creació de continguts audiovisuals en llengües cooficials.

19% de la inversió territorialitzable

El projecte de pressupostos generals de l'Estat preveien una inversió territorialitzable per a Catalunya de 2.230,74 milions d'euros, un 17,2% del total a l'Estat que ascendia al 18,7% si se sumaven els 200 MEUR pendents dels pressupostos del 2008, una transferència que dona compliment a una sentència del Tribunal Suprem de 2017. L'acord amb ERC implica elevar la xifra al 19% perquè representi l'equivalent al pes real de l'economia catalana.

A més, els republicans han acordat que a finals d'aquest mes de novembre s'iniciaran els tràmits per començar el traspàs de Rodalies a la Generalitat. L'acord també implica que es transferiran fins a 5,7 MEUR per millorar la sostenibilitat de vies de trànsit rodat i per arreglar carrils BUS-VAO. La transferència de la gestió a la Generalitat de la B23 i la B30 així com 1,6 MEUR per compensar l'eliminació de peatges a l'AP7 i l'AP2.

Jubilació anticipada de Mossos

Un altre punt de l'acord és que s'apliqui al cos de Mossos d'Esquadra i als agents rurals el mateix règim de jubilació anticipada que tenen els agents de la Policia Nacional o l'Ertzaintza al País Basc. ERC ha pactat una esmena transaccional amb el govern espanyol que permetrà que els agents de la policia catalana també es puguin jubilar amb 60 anys.

Auditoria a la Seguretat Social

L'acord per aprovar els pressupostos també implica la concessió per part del govern espanyol d'incloure en el projecte de llei de reforma de les pensions una auditoria pública a la Seguretat Social. La petició d'ERC, negociada en el marc de pressupostos, s'ha inclòs en el dictamen de la llei, que va aprovar ahir dilluns la Comissió de Treball i que ara s'haurà de ratificar pel ple de la cambra baixa. Un altre element inclòs és la millora de les condicions dels pensionistes més pobres i d'aquells amb llargues carreres de cotització.

Altres elements del pacte

En matèria d'habitatge, ERC i el govern espanyol és la transferència de 10 milions d'euros a la Generalitat per comprar habitatges de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) i destinar-los a habitatge social. També es consignaran partides per a Barcelona (11 milions d'euros) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (5 milions d'euros) per destinar a polítiques d'habitatge social.

Pel que fa a la comissaria de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona, es dona de baixa la partida consignada per fer reformes i millorar les instal·lacions, però no s'ha pactat el traspàs a la Generalitat que reclamava ERC. Fonts dels republicans han subratllat que seguiran treballant per aconseguir la museïtzació de la comissaria.

També s'inclou als PGE el finançament de quatre projectes d'investigació i desenvolupament amb un total de 7,55 milions d'euros. Es tracta de projectes destinats a la lluita contra el càncer, la indústria 4.0, la computació quàntica i el finançament d'infraestructures científico-tecnològiques.

Una altra part del pacte és consignar 500.000 euros per als primers contractes en projectes per a la mitigació dels efectes de l'emergència climàtica al Delta de l'Ebre i l'ampliació de les partides als PGE per a ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic en fins a 60 milions d'euros .

Negociació "difícil"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha remarcat que la negociació ha estat "difícil" i ha costat que el PSOE hagi acceptat incloure les quotes a la llei de l'audiovisual. Fonts dels republicans han apuntat que la negociació s'ha allargat fins a la matinada -a les 3 del matí rebien l'última proposta dels socialistes- i que s'ha negociat directament amb la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Acords amb altres formacions

Amb ERC, el PSOE assoleix una majoria que ha construït també assolint acords amb altres formacions. EH Bildu va anunciar ahir dilluns el 'sí' als comptes públics després d'assolir un acord que implica el compromís del govern espanyol de "convertir l'escut social en permanent", amb mesures com la suspensió de desnonaments a famílies vulnerables, així com 25 milions d'euros per al fons de compensació de víctimes de l'amiant i inversions al País Basc, entre altres.

El PDeCAT ha anunciat el vot favorable dels seus quatre diputats aquest dimarts després d'aconseguir que entitats sense ànim de lucre que presten serveis socials o cooperen amb la sanitat pública puguin rebre diners dels fons Next Generation. Els dos diputats de Més País van anunciar aquest dilluns el seu vot a favor dels pressupostos un cop el govern espanyol va accedir a la seva petició d'incrementar en cinc milions el pla de Salut Mental -de 20 a 25 milions- per contractar psicòlegs i orientadors als centres d'ensenyament secundari, crear plans de prevenció del suïcidi, i per a la formació dels professors per a la detecció anticipada de conductes suïcides.

Pel que fa a Compromís, el pacte per votar a favor dels PGE implica incloure-hi 26,8 MEUR més per al País Valencià així com el compromís de l'executiu de Pedro Sánchez de publicar un document amb els criteris de població ajustada per al sistema de finançament autonòmic que "resoldran el problema d'infrafinançament valencià".

L'acord amb la formació d'Íñigo Errejón també contempla que el govern espanyol crearà una partida específica per a la reducció de la jornada laboral vinculada a l'ús de noves tecnologies a les empreses, i la creació de l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial per evitar abusos i estafes, tal com ja es combaten les estafes telefòniques.

El diputat del PRC José María Mazón també va anunciar aquest dilluns el seu suport als pressupostos un cop el govern espanyol va donar compliment a les seves dues peticions: la licitació del tram ferroviari Renedo-Guarizo i la redacció del projecte d'una carretera.

El BNG, en canvi, ha anunciat aquest dimarts que no donarà suport als PGE i s'abstindrà, ja que considera "decebedor" el resultat de la negociació per la "manca de voluntat" del govern espanyol.

Passos per a l'aprovació

Des d'aquest dimarts fins dijous el Congrés votarà una a una les seccions dels pressupostos de forma telemàtica. Perquè els comptes de 2022 s'aprovin, cal que superin totes les votacions parcials, ja que si cau una partida, quedaria rebutjat el conjunt del projecte de PGE. Si totes les parts dels comptes obtenen el suport majoritari de la cambra baixa -només cal majoria simple-, el projecte es remetrà al Senat per continuar la tramitació parlamentària.

Un cop a la cambra alta, els comptes segueixen un procediment amb una durada màxima d'un mes. Si al Senat no s'introdueix cap modificació, els pressupostos quedarien definitivament aprovats. En canvi, si s'hi inclou alguna modificació, hauran de tornar al Congrés per ser ratificats definitivament.

Fonts dels republicans preveuen que hi hagi altres grups que vulguin incloure modificacions al Senat la qual cosa implicaria que el 28 de desembre s'hagi de votar el projecte de pressupostos al Congrés perquè el text rebi l'aval definitiu de les Corts.