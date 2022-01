Dos homes han mort en l'esfondrament del col·legi San Vicente de Paul a Gijón. En concret, ha caigut part del forjat de la terrassa que hi ha al teulat. A l'edifici hi treballaven quatre operaris reparant el guix quan ha caigut el sostre de dues aules. Els dos altres treballadors han resultat ferits lleus. "No sabem el que ha passat. Ja feia una setmana que hi treballàvem", afirma un dels obrers que ha sortit il·lès.

"Estàvem al llit i de cop hem sentit un soroll com d'un camió, hem mirat per la finestra i hem vist com queia tot, crits i molta gent mirant", descriu Yalia Escobar, una estudiant que viu davant del col·legi i qui va trucar a emergències. "Primer ha arribat la Policia, Bombers i després més gent. Sentíem crits i hem vist com treien a dues persones. Una d'elles anava llançant petons, estava molt nerviós". Tot el personal del parc de bombers de Gijón s'ha desplaçat fins a la zona, que ha estat acordonada. A la zona s'hi han desplaçat també equips de la Policia Nacional i Local i serveis d'emergències i l'alcaldessa de Gijón, la socialista Ana González, per a interessar-se per les labors.