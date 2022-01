El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un reial decret per desplegar el Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025, que disposa de 432 milions d'euros de pressupost i que anirà acompanyat d'una partida de 200 milions d'euros per a un bo de 250 euros mensuals d'ajuda per al lloguer per part de la gent jove.

L'executiu també aprovarà la nova Llei d'Arquitectura, però no la Llei d'Habitatge, que està pendent de l'informe preceptiu però no vinculant del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha deixat clar aquest dijous que malgrat que el seu executiu "estudiarà" el document del CGPJ, impulsarà la llei per convertir l'habitatge en "el cinquè pilar de l'estat del benestar".

El pla d'Habitatge, el bo per al lloguer jove i la Llei d'Arquitectura haurien d'anar acompanyats de la Llei d'habitatge que el govern espanyol no pot aprovar mentre el CGPJ no emeti l'informe. El passat divendres, 14 de gener, el CGPJ va rebutjar l'informe sobre la llei d'habitatge elaborat pel vocal Álvaro Cuesta en què avalava la norma del govern espanyol. 15 vocals de l'òrgan es van mostrar en contra de la proposta, que només va rebre 6 vots favorables.

Aquest organisme va acordar designar nous ponents perquè elaborin un nou text que es debatrà el dijous 27 de gener. Els encarregats de redactar-lo són els vocals José Antonio Ballestero i Enrique Lucas.

Com que l'informe és preceptiu, la decisió del CGPJ ha dilatat els temps d'aprovació de la Llei com a mínim fins a final de gener. En roda de premsa conjunta amb el canceller alemany, Olaf Scholz, Sánchez ha afirmat que el seu govern té un "respecte absolut" a l'informe que emeti el CGPJ, però "el debat és que les fórmules que hem tingut en els 40 anys de democràcia per garantir un habitatge digne no han estat suficients".

"El govern d'Espanya comparteix amb els ciutadans la necessitat de més compromís des del que és públic" per fer de l'habitatge "el cinquè pilar del benestar".

Per tant, ha dit, "mirarem amb absolut respecte" l'informe del CGPJ i les "qüestions tècniques" que vulguin plantejar, però el compromís d'Espanya és impulsar la llei.

Bo de lloguer per a joves

El bo de lloguer per a joves que s'aprova aquest dimarts està destinat a persones d'entre 18 i 35 anys que podran rebre 250 euros mensuals durant un màxim de dos anys. Les comunitats autònomes tindran la possibilitat de completar-lo.El podran demanar joves que cobrin menys de 24.318 euros bruts anuals, tres vegades l'IPREM, i es podrà compatibilitzar amb altres ajudes com l'Ingrés Mínim Vital. Tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener i els beneficiaris podran cobrar els diners acumulats de l'any 2021.

Pla estatal d'habitatge

El Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025 inclourà altres ajudes per garantir l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos, així com bonificacions per a la promoció d'habitatge de lloguer a preus assequibles.

L'executiu espanyol preveu desplegar-lo per mitjà de convenis amb les comunitats autònomes.

Està destinat principalment als col·lectius vulnerables i estableix mecanismes per subvencionar fins al 100% de la llar en els casos més severs de pobresa.

Les famílies que ingressin tres vegades o menys que l'IRPREM poden obtenir subvencions de fins al 50% del lloguer.

A més preveu actuacions per impulsar el lloguer a poblacions de menys de 10.000 habitants i mesures per augmentar el parc públic de lloguer mitjançant habitatges cedits per la Sareb o altres entitats i empreses.

Llei d'Arquitectura

El Consell de Ministres també aprova aquest dimarts la Llei d'Arquitectura, que ja ha obtingut els informes del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya. La llei busca introduir una millora de la qualitat dels edificis i dels entorns on es construeix, així com garantir la protecció del patrimoni cultural.