La documentació que va obtenir el fiscal de Suïssa Yves Bertossa mostra que Corinna Larsen va comunicar al banc Mirabaud, en què va arribar a obrir fins a cinc comptes bancaris, –un a nom de la seva mare–, que 5 milions de dòlars que havia rebut el 2010 es justificaven en virtut d’«un contracte de consultoria entre Kuwait i Espanya», segons consta en un escrit, de 13 de desembre, en què el ministeri públic informa el banc d’una sanció de 50.000 euros.

Al document, a què ha tingut accés El Periódico de España, del mateix grup editorial que Regió7, Bertossa recorda que el banc no va posar objeccions a la transferència en virtut del grau de coneixement que es tenia de la clienta, en aquest cas, Corinna Larsen. Però també gràcies a un suposat pla econòmic presentat per l’empresària germanodanesa de forma provisional fins que s’enviés el contracte que justifica l’entrada dels fons, destaca el fiscal.

No obstant, el contracte no va arribar al banc, que tampoc el va demanar a l’examant del rei emèrit. Altrament, el fiscal creu que aquests fons podrien estar relacionats amb Joan Carles I, que dies abans que Larsen rebés els diners s’havia reunit amb l’emir de Kuwait.

Sense contracte

«El 2 de desembre del 2010, Corinna Larsen va enviar un correu electrònic a Mirabaud confirmant una transferència de 5 milions de dòlars procedents d’un compte del banc nacional de Kuwait per serveis de consultoria. Contràriament al que s’havia anunciat, cap contracte havia tingut lloc», escriu de forma literal la Fiscalia suïssa.

Dos milions d’euros més abonats el 2014, aquests procedents del Govern de Bahrain, també estarien justificats per consultories, tot i que en aquesta ocasió per serveis de desenvolupament de les relacions d’aquest país asiàtic a Europa, Rússia i Amèrica del Sud.

Precisament, en una entrevista concedida a El Mundo el 2013, Larsen va arribar a assegurar que havia col·laborat amb el Govern d’Espanya de forma «confidencial». L’exministre d’Afers Exteriors Juan Manuel García-Margallo es va veure obligat a reconèixer que en la seva etapa en el Govern va arribar a entrevistar-se en dues ocasions a Madrid amb Corinna Larsen a petició de Joan Carles I.

Trobada privada

«Jo vaig tenir dues reunions privades en què hi havia la senyora Larsen. Mai es va parlar de negocis ni de res que tingués a veure amb les meves responsabilitats polítiques. Mai es va parlar d’aquests temes. Van ser a petició del rei. Em va dir que tindria una reunió amb Corinna, però això ho he declarat des del minut 1. No hi va haver més que dues reunions socials i no es va parlar de cap tema d’aquest tipus. Es va parlar del que es parla en una reunió privada, no em sembla assenyat revelar-ne el contingut», va assenyalar Margallo en una entrevista concedida a la cadena SER.

No obstant, el diari El Mundo va informar que el ministre Margallo havia recorregut a l’examant del rei emèrit «com a mediadora davant Abu Dhabi, per mirar de calmar els inversors àrabs per la reducció de primes a les energies renovables» a Espanya.

Segons fonts diplomàtiques, citades pel rotatiu madrileny, hauria sigut el Ministeri d’Exteriors el que va proporcionar documents del Ministeri d’Indústria a la consultora germanodanesa perquè aquesta portés a terme les seves gestions al Pròxim Orient sense cap cost per al Govern espanyol.