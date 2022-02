"Pràcticament tot el món científic" està en contra de l'ús obligatori, sota qualsevol circumstància, de les mascaretes en exteriors. Ho afirma Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. "És una mesura que no té cap justificació científica; molt menys ara que s'han retirat les altres restriccions", assegura Almirante. "Hauria de ser una recomanació", opina. De tota manera, les mascaretes sí que haurien d'utilitzar-se en espais a l'aire lliure on hi ha aglomeracions.

També José María Molero, portaveu de malalties infeccioses de la Societat de Metges de Família SemFYC, forma part del sector d'especialistes que no consideren necessari l'ús de la mascareta en exteriors. Opina que "no hi ha una evidència clara" que sigui útil per tallar la transmissió i, en canvi, "contribueix a la fatiga pandèmica" de la població. "No crec que sigui una mesura tan eficaç com perquè s'hagi potenciat així", critica, en línia amb els arguments expressats per altres epidemiòlegs i experts i bona part dels partits d'oposició.

És més, Molero pronostica que, en unes quatre o sis setmanes, si la incidència continua baixant al ritme actual, el nombre de casos podria situar-se en menys de 200 per 100.000 habitants de mitjana estatal. A partir de llavors, es podria obrir un "període d'interpandèmia" o de transició cap a una fase endèmica de la malaltia, que podria permetre "relaxar l'ús de la mascareta" fins i tot en interiors, si aquest té una bona ventilació. De fet, la Ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha reiterat que l'ús la mascareta és "temporal" i que, encara que s'hagi imposat a l'exterior a través d'un decret del Govern, la mesura pot revocar-se en un Consell Interterritorial si hi ha acord entre les diferents conselleries.

Cap a la 'gripalització'

El moment podria arribar quan Espanya entri a la fase de 'gripalització' de la pandèmia, que, segons Sanitat, no començarà fins que remeti del tot la sisena onada i el sistema estigui preparat. Es calcula, si no hi ha cap gir de guió, que això passarà a la primavera.

Tanmateix, tot depèn de si la sisena onada remet completament i de si no apareixen, de nou, variants perilloses que provoquin repunts. En aquest sentit, l'epidemiòleg Daniel López Acuña avisa que "fins que no s'aconsegueixi que la covid estigui en una fase endèmica i estigui controlada, no es pot pensar a relaxar l'ús de la mascareta" i caldrà reintroduir-la "quan aparegui un petit signe de brots de coronavirus o de grip estacional".

López Acuña sí que considera que és útil en exteriors en la situació actual: "Davant una incidència tan elevada, amb una variant que té una altíssima contagiositat i on no tota la població està degudament vacunada [especialment el grup de 20 a 40 anys, els menors 12 anys i les persones que no han completat la dosi de reforç], és important mantenir rigorosament l'ús de la mascareta en interiors mal ventilats, en llocs exteriors on hi hagi aglomeracions i on no es pugui mantenir la distància necessària", opina.