La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat proclamada aquest divendres presidenta del Partit Popular de Madrid amb el 99,12% dels vots emesos. La nova presidenta dels populars ha estat escollida durant el dissetè Congrés Autonòmic Extraordinari de la formació, que se celebra avui i demà dissabte a la capital espanyola.

Durant l'hora que han tingut els compromissaris per exercir el vot, s'han recollit 2.052 paperetes, de les quals 2.030 han estat per donar suport a la candidatura presentada avui per Díaz Ayuso.