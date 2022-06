Mónica Oltra ha anunciat aquest dimarts la seva dimissió com a vicepresidenta del Govern de València i com a diputada en les Corts. L'anunci arriba després de la seva imputació en el cas del presumpte encobriment dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada. La coportaveu de Compromís deixa la primera línia política en una roda de premsa sorpresa que ha substituït a l'executiva de la formació en la qual s'anava a abordar el seu futur. Assegura que marxa "per a no comprometre el canvi que es va iniciar el 2015".

La fins ara número dos de l'executiu autonòmic explica que deixa el govern valencià per a no donar "la coartada a ningú", en referència a Puig, perquè tiri a Compromís del Consell. Així, incideix en què marxa perquè no "es reverteixi el procés de canvi que es va iniciar en 2015 perquè no hi ha Botànic sense Compromís". "No li donaré la coartada al PSOE perquè el cap del consell expulsi a Compromís del govern", ha indicat Oltra qui ha criticat que mai va esperar que Puig li donés suport una vegada es confirmés la imputació, un pas judicial que va ocórrer dijous passat. Oltra ha assegurat amb la veu entretallada que aquest moment passarà a la història "de la infàmia judicial i mediàtica d'aquest país, que té un problema". El que més sent i el que vol evitar és que puguin guanyar "els dolents", ha dit entre llàgrimes. "Em vaig amb la cara ben alta sabent que s'ha comès una infàmia", ha expressat. També ha indicat que no ha comunicat al president de la Generalitat la seva decisió i que ho fa en aquest moment a través dels mitjans de comunicació. Oltra deixa també el seu escó en les Corts Valencianes pel que perdrà la seva condició d'aforada. Diu que no necessita estar aforada "perquè la veritat només té un camí".