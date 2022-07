Més d’11.000 vehicles han arribat als ports gaditans d’Algesires i Tarifa en dos dies, des del divendres passat, en el primer cap de setmana punta de l’Operació Pas de l’Estret (OPE). Això ha provocat un retard en els tràmits de fins a nou hores. Ahir al matí es va arribar a les cinc hores d’espera per embarcar a les instal·lacions portuàries d’Algesires. Aquestes llargues esperes estan provocant que hagi de ser quasi constant la presència policial a la zona per evitar aldarulls, ja que no són poques les protestes que es produeixen per «les condicions infrahumanes» que han de suportar, segons va assegurar Ahmed Chaib, qui feia més de quatres hores que estava a ple sol amb la dona i els tres fills.

Aquest increment de vehicles i de passatgers que aspiren a arribar al Marroc es calcula que és del 45% respecte a aquest mateix període de l’any 2019.