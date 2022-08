El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, han mantingut aquest dilluns una trobada a la Moncloa per abordar el tram final de la legislatura. Segons l'executiu espanyol, ha estat una reunió "positiva i fructífera" que "ha servit per enfortir la coalició". "El govern d'Espanya és conscient dels grans reptes d'aquest país que tenim per davant i seguirem treballant mà a mà començant per la negociació dels pressupostos generals de l'Estat", diu un comunicat de l'executiu.

La reunió ha tingut lloc després que aquest dilluns la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, i el director del Gabinet de la Vicepresidència Segona, Josep Vendrell, s'han reunit per abordar el disseny dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2023 que l'executiu espanyol presentarà després de l'estiu. És la primera reunió després de l'aprovació del sostre de despesa, que ascendeix a 198.221 milions d'euros. Segons l'executiu espanyol, els PGE 2023 seguiran el camí marcat als comptes anteriors i, per tant, incorporaran els fons Next Generation.