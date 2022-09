El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que s'aplicarà la compensació per l'excepció ibèrica a les empreses que utilitzen la cogeneració. Sánchez ha explicat que això beneficiarà sectors com la ceràmica, paperera, tèxtil o de fertilitzants i que l'impacte serà a una indústria que representa el 20% del PIB. Fonts del PP han reaccionat a l'anunci reivindicant que els populars ja ho havien proposat fa dies i consideren que Sánchez "torna a trobar inspiració en les propostes del PP". En la compareixença d'aquest dimarts a la tarda al Senat per informar sobre les mesures energètiques, Sánchez ha avançat que caldrà adoptar-ne més mesures d'estalvi, però ha afirmat que "no seran dramàtiques".

Feijóo demana al PSOE que cerqui suport en el PP i Sánchez l'acusa de voler-los empènyer «al precipici» "No hi haurà ni apagades d'electricitat, ni racionament de bombones de butà, ni les imatges apocalíptiques que diu la dreta. Els ciutadans del nostre país poden estar tranquils", ha assegurat Sánchez, que ha apuntat que el que hi haurà és una "sèrie de recomanacions" per estalviar que "no erosionaran la qualitat de vida" de la ciutadania. Sánchez ha reivindicat l'acció de la coalició per abordar la crisi energètica i ha criticat que el PP "jugui amb la por de la població". "Hi ha nombrosos motius per a la confiança en l'economia espanyola", ha defensat. Fonts de l'executiu han negat que les ajudes a la cogeneració siguin una mesura proposada pel PP si no que és una mesura "llargament reivindicada pel sector", que el govern espanyol contemplava.