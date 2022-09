La Fiscalia sosté que l'aparició de nous indicis permeten tornar a investigar l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal pel presumpte espionatge a l'extresorer Luis Bárcenas, el conegut com a cas Kitchen, mentre que també considera que, de moment, no interessa la declaració de l'expresident Mariano Rajoy.

Fonts fiscals han informat a Efe que el departament que dirigeix el fiscal Alejandro Luzón ha remès un escrit al titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional en què aposta per tornar a imputar Cospedal arran de l'aparició de nous enregistraments fets públics al maig i que contenen converses del 2013 entre l'excomissari José Manuel Villarejo i l'exsecretària general del PP.

Anticorrupció advoca per investigar Cospedal en una peça separada atès que el jutge ja va dictar la interlocutòria de pas a procediment abreujat (l'equivalent al processament) en què va excloure qui va ser número dos de Rajoy al PP, una decisió avalada per la Sala .

L'aparició d'aquests nous àudios que no constaven en el procediment -un d'ells parlant d'"això de la llibreteta (de Bárcenas) millor seria poder-ho aturar"- constitueixen per a la Fiscalia indicis suficients per tornar a atorgar la condició d'imputada a Cospedal.

El que sí que descarten, segons les fonts consultades per Efe, és que de moment sigui necessari escoltar el testimoni de l'expresident del Partit Popular i del Govern Mariano Rajoy.

L'escrit d'Anticorrupció es pronuncia sobre la petició que va fer el PSOE, acusació popular en aquesta causa, que va demanar reobrir el procediment per investigar Cospedal per la presumpta trama parapolicial que s'hauria orquestrat des del Ministeri de l'Interior el 2013 per espiar Bárcenas i aconseguir documents que ell guardava i que comprometrien el PP i els seus dirigents.

Per aquests fets, el jutge va proposar jutjar l'exminsitre de l'Interior Jorge Fernández Díaz; al seu exnúmero dos Francisco Martínez; a l'exnúmero dos de la Policia Eugenio Pino i altres alts càrrecs policials, a més del mateix Villarejo i qui va ser el xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, peça clau a la trama en haver actuat suposadament com a confident.