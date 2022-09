El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) incomplirà el termini per designar els dos nous magistrats del Tribunal Constitucional (TC), que venç aquest dimarts 13 de setembre. L'òrgan ha arribat a la data límit fixada per llei en la reforma impulsada pel govern espanyol sense avenços en la negociació dels candidats i sense que s'hagi convocat un ple per aprovar els nomenaments. Així doncs, la designació no es farà dins el termini establert per l'oposició de vocals del bloc conservador a acatar el termini imposat per l'executiu.

De fet, el CGPJ es va trobar dijous de la setmana passada en una reunió extraordinària convocada per abordar la designació i es va limitar a acordar les normes per triar-los. La trobada, que es va produir a menys d'una setmana del venciment del termini, ja va acabar sense una nova data de reunió. El ple va acordar que la convocatòria d'una reunió per decidir-ho es faria "quan ho acordi el president per iniciativa pròpia o ho sol·licitin almenys cinc vocals". La sol·licitud de convocatòria haurà d'incloure els noms de dos candidats. A hores del venciment del termini, no hi ha cap reunió prevista. Reacció de La Moncloa La Moncloa, fins ara, s'ha limitat a afirmar que "no contemplava" que es pogués produir l'incompliment per part del CGPJ i no ha volgut avançar quines conseqüències pot tenir que no s'hagin produït els nomenaments en el termini legal. Unides Podem va insinuar que el president del CGPJ, Carlos Lesmes, i la seva amenaça de dimissió podia ser una "estratègia per bloquejar la renovació del TC". Renovació del CGPJ La negociació per designar els dos magistrats del TC es produeix en ple debat sobre la renovació dels vocals del CGPJ, bloquejada des de fa gairebé quatre anys. Lesmes va exigir al PSOE i al PP que la desbloquegessin per la situació "límit" de la justícia i va criticar les reformes legals impulsades pel govern espanyol, que van limitar la capacitat de fer nomenaments del CGPJ, que no pot renovar càrrecs al Tribunal Suprem. La vicepresidenta de la Comissió Europea Vera Jourová va enviar una carta a Lesmes expressant el seu suport a les crítiques del president del CGPJ i va defensar que és "urgent" que es desbloquegi la renovació de l'òrgan de govern dels jutges.