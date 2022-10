Un repartidor de menjar a domicili va ser interceptat dimecres passat per la Guàrdia Civil circulant en bicicleta per l'autopista AP-9 en plena nit. Va passar sobre les 21.45 hores, quan el 112 va rebre diverses trucades de conductors que alertaven de la circulació d'una bicicleta per aquesta via, al seu pas per Tui, Pontevedra.

Immediatament, es va traslladar al lloc una patrulla de la Guàrdia Civil de Pontevedra i va localitzar al ciclista.

Interceptado un ciclista de reparto de comida en la AP-9, en plena noche, en Pontevedra 👉 https://t.co/0e0IifiYQm pic.twitter.com/psPG8sZL9o — Faro de Vigo (@Farodevigo) 10 de octubre de 2022

La patrulla li va indicar al ciclista que havia d'abandonar la via per la qual circulava, i van procedir a acompanyar-lo escortant-lo per donar-li protecció, fins a un lloc segur, on el van identificar: un home de 39 anys, veí de Sanxenxo.

Després de ser preguntat pel fet de circular per una via no apta per a la circulació de bicicletes, sent a més horari nocturn, amb el risc afegit que això suposava, tant per a la seva pròpia integritat com per a la resta d'usuaris, va afirmar als agents que ho va fer "seguint indicacions del GPS que porta instal·lat a la bicicleta".

El ciclista va ser denunciat per circular per una autopista amb un vehicle que està expressament prohibit, la qual cosa suposa una sanció de 200 euros.