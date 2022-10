Sota presidència dels reis i la infanta Sofia i per primer cop sense la màxima representació del poder judicial, 4.000 militars dels tres exèrcits i de la Guàrdia Civil més una representació d’altres organismes de la Seguretat de l’Estat van desfilar ahir al matí per la Castellana madrilenya amb motiu de la festa de la Hispanitat del 12 d’octubre.

No hi va assistir el dimissionari Carlos Lesmes, segons el Butlletí Oficial de l’Estat d’aquest dia ja oficialment expresident del Consell General del Poder Judicial (CGPJ ).

Fonts del Govern van haver de sortir al pas abans de l’inici dels actes contra un rumor difós i aclarir que els vocals del CGPJ i altres alts magistrats que no hi van assistir ho havien fet per voluntat pròpia, no perquè no haguessin estat convidats.

La invitació, van assegurar aquestes fonts governamentals, era als seus despatxos des de divendres passat. La va cursar Defensa a jutges que, en definitiva, són companys de carrera de la ministra Margarita Robles.

La tradicional parada militar va transcórrer flanquejada pels ja habituals xiulets i insults al president del Govern per part de l’ala ultradretana del públic congregat a les voreres. Tan excitat estava enguany aquest sector que des de molt abans que arribés el líder de l’Executiu xiulaven a la primera berlina fosca que veien al carrer, com si no volguessin que se’ls escapés indemne Pedro Sánchez.

A la tribuna hi havia el Govern, aquest cop, amb 17 ministres, i hi van faltar, com habitualment, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el lendakari Íñigo Urkullu. A la llista d’absències, també la princesa d’Astúries, elionor, estudia a Gal·les.

Podria ser que no fos només una metàfora la presència entre els vehicles que desfilaven d’un camió de la Guàrdia Civil especialitzat en protecció NRBQ (Nuclear, Radiològica, Biològica i Química). Ha estat la primera desfilada en la nova era d’amenaça nuclear. La jornada va estar emmarcada amb el record de la guerra d’Ucraïna, i en aquest marc la ministra de Defensa va especular sobre que Rússia utilitzés eventualment alguna arma nuclear en el conflicte.