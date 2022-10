El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que malgrat que els pròxims mesos "no seran fàcils", els ciutadans poden "estar tranquils", perquè el seu govern "no adoptarà mesures dràstiques com apagades d'energies o racionaments" ni es produirà "cap escena apocalíptica" ni "a cap llar li faltarà energia". Al contrari, Sánchez ha afirmat que malgrat els "sotracs" i possibles "retrocessos" a l'hivern, la situació econòmica millorarà perquè "el rumb és adequant i les mesures estan funcionant". "El govern posarà tots els seus recursos a favor de la majoria social del país", ha dit, perquè "el govern pot cometre errors, però mai oblidarà la majoria social del país".

En la seva compareixença al Senat, Sánchez ha admès que hi ha fortes "incerteses" sobre el cost de la vida, la inflació, però ha assegurat que les dades de les últimes setmanes tenen "alguns aspectes esperançadors" perquè la inflació ha passat del 10,5% al 8,9% al setembre.

L'IPC va caure, ha remarcat, especialment als sectors intervinguts del govern, mentre que va créixer als on no va intervenir, "fet que demostra l'eficàcia de les mesures que està adoptant el govern d'Espanya". "Espanya és el país de la UE on més s'ha reduït la inflació l'últim mes gràcies a les mesures que està adoptant l'executiu", ha dit.

Amb tot s'ha mostrat "molt conscient" que això "no és suficient" i que la inflació "erosiona la qualitat de vida dels espanyols". "No edulcoraré la situació", ha dit, però "l'alt cos de la vida no desapareixerà de cop" i fins i tot "hi poden haver certs retrocessos a l'hivern si Putin decideix intensificar el seu pols a Europa".

El president espanyol ha afirmat que tots els organismes internacionals pronostiquen que malgrat els "sotracs" l'economia espanyola "seguirà creixent i generant ocupació als pròxims mesos", i ho farà "a un ritme superior a la mitjana de la zona euro" perquè "el rumb és adequant i les mesures estan funcionant".

Critica la rebaixa d'impostos del PP

El president espanyol ha afirmat que en el marc actual "no és adequat" una cursa fiscal "a la baixa" que "només debilitarà l'estat del benestar". "Perquè en els moments durs tots volíem més estat del benestar" i aquest va sevir per "salvar moltes vides, llocs de treball i empreses".

"Avui la resposta és la mateixa: la línia adequada és la corresponsabilitat fiscal, i una part de l'empresariat que s'està beneficiant de manera extraordinària dels efectes de la guerra té ara el deure moral de tornar a la societat una part del que van rebre durant la pandèmia".

Sánchez ha fet bandera de les actuacions que ha adoptat en matèria energètica i especialment del fet que Europa hagi acabat apostant per la "solució ibèrica", el fet de desvincular el rei del gas del de l'electricitat. Ara, ha dit, "seria desitjable que les que van parlar de 'timo ibèric' ho facin" perquè si no "demà hauran de parlar de 'timo europeu'".

Aquesta solució, ha dit, ha permès que el preu que es paga a Espanya és un 35% inferior a Alemanya o França, i els consumidors espanyols han estalviat 2.900 milions d'euros en les seves factures.

Per contra ha criticat les mesures que va adoptar el govern de Mariano Rajoy: "Al país del sol es va gravar el sol", es va "retallar l'autoconsum" i "es van retallar 30.000 sanitaris del sistema públic".