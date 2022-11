Tots els ciutadans espanyols tenim el dret a tenir un document nacional d’identitat (DNI) i un passaport per poder viatjar i desplaçar-se tant dins del nostre territori com per traspassar la frontera i visitar altres països. Però una de les nostres obligacions és tenir-lo en vigor.

Tenir algun d’aquests documents caducats no és cap delicte, però pot impedir-nos viatjar a l’estranger o agafar un avió per traslladar-se a algun punt del nostre país. A Espanya es renova el DNI cada cinc anys quan la persona és menor de 30 anys. A partir d’aquesta edat, el període per renovar-lo és cada 10 anys.

És important estar al corrent de la data de caducitat del nostre DNI o passaport, més tenint en compte les dificultats a l’hora d’agafar data per poder renovar-lo. En els últims anys, i la pandèmia ho ha agreujat, les llistes d’espera per renovar-lo s’han incrementat. En alguns punts d’Espanya no hi ha cites disponibles fins més enllà de tres mesos.

Quin és el preu per renovar el DNI o el passaport?

El preu de la renovació d’aquests documents depèn del Govern d’Espanya i ve fixat en la llei de pressupostos. Segons els últims aprovats, el preu per renovar el DNI és de 12 euros. El mateix preu es manté en cas d’obtenir-lo de nou a causa de pèrdua, robatori o deteriorament.

Quant al passaport no és obligatori tenir-ne, però sí per poder viatjar a l’estranger i en països que no formen part de la Unió Europea. El preu per renovar o obtenir el passaport és de 30 euros.

La condició obligatòria per poder efectuar les taxes és fer-ho en efectiu al lloc on és procedent la renovació. No s’accepten altres tipus de pagament com les targetes de crèdit o pagaments amb el mòbil. Aquesta és l’única condició indispensable per poder efectuar el pagament.

Hi ha alguns casos en què renovar el DNI o el passaport són gratuïts. Si acreditem ser beneficiari de família nombrosa o volem actualitzar alguna de les dades del nostre DNI, la renovació es procedirà sense costos. En el cas del DNI, es pot renovar en un període de 180 dies anteriors a la seva caducitat i en el passaport un any abans.