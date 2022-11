El diputat del PP i membre de la Mesa del Congrés Adolfo Suárez Illana, fill de l'expresident del govern espanyol Adolfo Suárez, presentarà en els pròxims dies a la Mesa del Congrés la seva renúncia a l'acta de diputat. Així ho ha anunciat el PP en un comunicat que explica que Suárez ja ha comunicat aquesta decisió al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, amb qui també ha acordat el seu relleu al capdavant de la Fundació Concòrdia i Llibertat.

Suárez ha fet pública una carta on explica que abandona per motius "professionals i familiars", demana perdó pels "errors comesos" i expressa la seva "gratitud" als qui l'han acompanyat. El PP li ha agraït també el seu "esforç i dedicació" com a membre de la Mesa.