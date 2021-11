La policia de Noruega ha matat a trets aquest dimarts un home que havia intentat atacar amb un ganivet unes quantes persones a Oslo. Les autoritats no creuen que l'atac, en què ha resultat ferit un agent, tingui cap motivació terrorista.

"No descartem res, però no disposem d'informació que digui que es tracta d'un atemptat terrorista", ha dit en roda de premsa l'inspector Egil Jørgen Brekke, que no ha donat més detalls.

Segons el diari noruec VG, l'agressor, que ha mort a l'hospital per les ferides de bala sofertes, és un ciutadà rus d'uns 30 anys que havia estat condemnat a quedar ingressat en una institució psiquiàtrica després d'atacar dues persones amb un ganivet el 2019.

Vídeos difosos a les xarxes socials mostren un home amb el tors nu que sosté un ganivet de grans dimensions i que s'abalança sobre un cotxe de la policia.