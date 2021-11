L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat que Europa podria superar els dos milions de morts per covid-19 el març del 2022 si el ritme de contagis segueix la tendència actual. L'OMS assenyala que ja s'han superat l'1,5 milions de morts en els 53 països de la regió europea, i que les defuncions en l'última setmana s'han duplicat, passant de 2.100 al dia al setembre, a 4.200 actualment.

L'organisme internacional afegeix que la situació a Europa és "molt greu" i aposta per fomentar la vacunació entre els que encara no s'han injectat cap dosi i estendre la tercera als majors de 60 anys, els immunodeprimits i els sanitaris. L'OMS diu que el coronavirus ja és la causa principal de mort a Europa i l'Àsia Central.

Segons les previsions d'aquest organisme, hi haurà situacions de tensió hospitalària extrema o alta en 25 països europeus per falta de llits. També assenyala que en 49 dels 53 estats hi podria haver una situació extrema a les UCI entre ara i el març del 2022. "Les morts acumulades podrien superar els 2,2 milions la primavera de l'any vinent, si ens basem en les tendències actuals", estipula l'OMS en un comunicat. El director regional de l'OMS a Europa, Hans Henri P. Kluge, ha assegurat que cal vacunar-se, i acceptar la tercera dosi si s'és elegible.

A més, l'ús de la mascareta i d'altres mesures de prevenció ha de ser generalitzat tenint en compte l'augment dels contagis i l'arribada de l'hivern, que afavoreix les reunions en espais interiors tancats. De fet, segons l'OMS, l'ús de la mascareta redueix un 53% la incidència de la covid-19. "Si s'aconseguís un ús universal de la mascareta en el 95%, s'estima que es podrien prevenir 160.000 morts", afirma l'organització internacional de l'ONU. Segons l'OMS, la incidència és elevada a Europa per la prevalença de la variant Delta, l'arribada del fred i les trobades interiors, i els nivells de vacunació baixos en alguns països.

De fet, a Europa hi ha grans diferències entre estats, amb ràtios de vacunació que van des del 10% al 80% de la població, i una mitjana del 53,5% d'europeus amb la pauta completa. "A mesura que ens aproximem al final de 2021, fem tot el possible per vacunar la gent i prendre mesures de protecció per evitar l'últim recurs dels confinaments i tancaments d'escola", afirma Kluge. L'OMS també considera "essencial" fomentar la vacunació intentant adreçar amb "científics de comportament i culturals" les possibles "barreres" d'algunes comunitats.

L'organització avala el passaport covid com una "eina col·lectiva per permetre a les societats i la gent continuar amb les seves activitats diàries". "Avui, la situació de la covid-19 arreu d'Europa i l'Àsia Central és molt greu. Haurem de fer front a un hivern complex, però no hem de perdre l'esperança, perquè tots nosaltres –governs, autoritats sanitàries i individus- podem prendre accions decisives per estabilitzar la pandèmia", ha conclòs Kluge.