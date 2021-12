L'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) ha donat llum verda aquest dilluns la vacuna de Novavax contra la covid-19 per a majors de 18 anys. En una reunió extraordinària, el regulador europeu ha aprovat el vaccí estatunidenc, de dues dosis, després de concloure que és "segur", "eficaç" i "de qualitat".

"Els resultats dels dos principals assajos clínics diuen que és efectiva a l'hora de prevenir la covid-19 en persones majors de 18 anys", diu l'EMA, que afegeix que encara hi ha "dades limitades" sobre si aquesta vacuna és efectiva contra la variant òmicron. Es tracta de la cinquena vacuna contra la covid-19 autoritzada per l'EMA, després de les de Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson&Johnson.