Les autoritats de Mali, dominades pels militars, van decidir aquest dilluns expulsar l’ambaixador francès en una nova i abrupta escalada de la disputa entre Bamako i París. El Ministeri d’Afers Estrangers francès es va limitar a «prendre nota» d’una mesura que, no obstant, planteja encara més la qüestió de la participació militar francesa al país.

El Ministeri d’Afers Estrangers de Mali va convocar el cap de la missió diplomàtica francesa a Bamako, Joël Meyer, al càrrec des de l'octubre del 2018, i «li va notificar la decisió del Govern, que el convida a abandonar el territori nacional en un termini de 72 hores», segons un comunicat llegit per la televisió estatal.

Les autoritats malianes van justificar aquesta decisió pels recents comentaris «hostils» i «escandalosos» de funcionaris francesos contra ells. «Aquestes declaracions tendeixen a posar en dubte la legalitat i la legitimitat de les autoritats davant les quals està acreditat l’ambaixador francès [...]. No poden acreditar-se davant d’autoritats que vostès mateixos no reconeixen», va declarar a la nit el ministre d’Afers Exteriors, Abdoulaye Diop, a la televisió estatal.

Deteriorament de relacions

Les relacions amb França, antiga potència colonial que lluita militarment contra els gihadistes a Mali i al Sahel des del 2013, no han deixat de deteriorar-se des que els coronels van prendre el país per la força l’agost de 2020. Van empitjorar encara més el maig de 2021, amb un nou avenç dels coronels per reforçar el seu control.

Meyer ja havia sigut convocat l’octubre de 2021, quan el president francès Emmanuel Macron va reaccionar bruscament a les declaracions del cap del Govern malià sobre la reducció prevista de les tropes franceses i va parlar d’«abandonament en l’aire». Macron va parlar de «vergonya» per part de qui «ni tan sols és un Govern».

Les tensions han augmentat encara més des que la junta del coronel Assimi Goïta va revocar el seu compromís inicial de celebrar eleccions el 27 de febrer i l’organització de l’Àfrica Occidental CEDEAO va imposar el 9 de gener severes sancions diplomàtiques i econòmiques a aquest país pobre i sense litoral. La junta ara té la intenció de mantenir-se en el poder durant diversos anys.

Mercenaris russos

França i els seus aliats europeus també estan alarmats perquè la junta ha utilitzat presumptament mercenaris de la coneguda empresa russa Wagner, un grup suposadament pròxim al Kremlin i acusat d’abusos a la República Centreafricana i compromès en altres escenaris.

La junta s’entossudeix a negar-ho. S’ha resistit a part de la comunitat internacional invocant la independència nacional. Acusa França d’instrumentalitzar les organitzacions subregionals i de mantenir els seus «reflexos colonials».